Evangelio de hoy, jueves 10 de octubre de 2024: "No me molestes; la puerta ya está cerrada"

El Evangelio de hoy , jueves 10 de octubre de 2024 , tomado de San Lucas, presenta una enseñanza clara sobre la persistencia en la oración. Jesús utiliza la imagen de un amigo que, ante la negativa inicial, sigue insistiendo para recibir lo que necesita. A través de esta parábola, se resalta la necesidad de ser perseverantes en la fe , confiando en que nuestras oraciones siempre serán escuchadas, aunque la respuesta no llegue de inmediato.

Hoy también se recuerda a Santo Tomás de Villanueva, un modelo de caridad y humildad, que dedicó su vida a servir a los más necesitados. En su ejemplo, vemos cómo la fe se traduce en acción, recordándonos que la oración debe ser el fundamento de nuestra vida cristiana.

Primera lectura para hoy, 10 de octubre de 2024

La primera lectura, extraída de la carta de San Pablo a los Gálatas, desafía a los cristianos a reflexionar sobre su fe. Pablo reprocha a los gálatas por dejarse llevar por la observancia de la ley en lugar de confiar en la gracia de Dios. El apóstol recuerda que la salvación viene por la fe en Cristo crucificado, no por el cumplimiento de normas.

Lectura de la carta del apóstol san Pablo a los Gálatas 3, 1-5:

¡Gálatas insensatos !

¿Quién los ha embrujado a ustedes, a cuyos ojos se presentó a Cristo crucificado?

Solo quiero que me contesten esto: ¿Recibieron el Espíritu por las obras de la ley o por haber escuchado con fe?

¿Tan insensatos son? ¿Empezaron por el Espíritu para terminar con la carne?

¿Han vivido en vano tantas experiencias? Y si fueran en vano... Vamos a ver: cuando Dios les concede el Espíritu y obra prodigios entre ustedes, ¿lo hace por las obras de la ley o por haber escuchado con fe?

Evangelio de hoy, jueves 10 de octubre de 2024

El Evangelio del día, tomado de San Lucas, destaca la importancia de la insistencia en la oración. Jesús utiliza la parábola del amigo que, aunque inicialmente rechazado, sigue pidiendo hasta que consigue lo que necesita. Esta historia ilustra cómo Dios, como un buen padre, siempre está dispuesto a darnos lo que necesitamos si lo pedimos con fe y perseverancia.

Lectura del santo evangelio según san Lucas 11, 5-13:

En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos:

Si alguno de ustedes tiene un amigo, y viene durante la medianoche para decirle: “Amigo, préstame tres panes, pues uno de mis amigos ha venido de viaje y no tengo nada que ofrecerle”.

Y, desde dentro, el otro le responde: “No me molestes; la puerta está cerrada; mis niños y yo estamos acostados; no puedo levantarme para dártelos”. Si el otro insiste llamando, yo les digo que, si no se levanta y se los da por ser amigo suyo, al menos por la importunidad se levantará y le dará cuanto necesite.

Pues así les digo a ustedes: Pidan y se les dará, busquen y hallarán, llamen y se les abrirá; porque quien pide recibe, quien busca halla, y al que llama se le abre. ¿Qué padre entre ustedes, cuando el hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿O si le pide un pez, le dará una serpiente? ¿O si le pide un huevo, le dará un escorpión?

Si ustedes, pues, que son malos, saben dar cosas buenas a sus hijos, ¿cuánto más su Padre celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo piden?

Santo del día: Santo Tomás de Villanueva

Santo Tomás de Villanueva, recordado hoy, fue un arzobispo español conocido por su dedicación a los pobres y su estilo de vida austero. Nació en Fuenllana, España, en 1486, y se destacó por su labor en favor de los más necesitados, distribuyendo todo lo que tenía entre los pobres.

Su ejemplo de caridad y humildad sigue siendo un modelo para todos aquellos que desean vivir una vida de fe en acción. En este día, su figura invita a reflexionar sobre cómo nuestras acciones pueden ser un reflejo de nuestra fe, siguiendo el llamado de Jesús a servir a los demás y a confiar plenamente en Dios.