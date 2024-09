Evangelio de hoy, domingo 22 de septiembre de 2024: "El que me reciba a mí, recibe a aquel que me ha enviado"

En su mensaje de hoy, el Papa Francisco destacó: "El Señor no sabe dar menos de todo. Cuando Él dona algo, se dona a sí mismo, que es todo". En este sentido, "el don de Dios es la plenitud aniquilada" y también "el estilo del cristiano es buscar la plenitud, recibir la plenitud aniquilada y seguir por ese camino". El Papa enfatizó que este compromiso "no es fácil", pero el signo de avanzar en este camino de dar todo y recibir todo es la alegría.

La liturgia católica diaria ofrece una oportunidad para la reflexión espiritual, y la publicación de hoy destaca tanto la lectura recomendada como el santo del día, invitando a los fieles a profundizar en su fe.

Primera lectura para hoy, 22 de septiembre de 2024

La página web del Vaticano publicó la lectura recomendada del día, que en este caso es del libro de la Sabiduría Sab 2, 12. 17-20.

Los malvados dijeron entre sí:

"Tendamos una trampa al justo,

porque nos molesta y se opone a lo que hacemos;

nos echa en cara nuestras violaciones a la ley,

nos reprende las faltas

contra los principios en que fuimos educados.

Veamos si es cierto lo que dice,

vamos a ver qué le pasa en su muerte.

Si el justo es hijo de Dios,

él lo ayudará y lo librará de las manos de sus enemigos.

Sometámoslo a la humillación y a la tortura,

para conocer su temple y su valor.

Condenémoslo a una muerte ignominiosa,

porque dice que hay quien mire por él''.

Evangelio de hoy, domingo 22 de septiembre de 2024

También publicaron la lectura del santo Evangelio según San Marcos Mc 9, 30-37.

En aquel tiempo, Jesús y sus discípulos atravesaban Galilea, pero él no quería que nadie lo supiera, porque iba enseñando a sus discípulos. Les decía: "El Hijo del hombre va a ser entregado en manos de los hombres; le darán muerte, y tres días después de muerto, resucitará". Pero ellos no entendían aquellas palabras y tenían miedo de pedir explicaciones.

Llegaron a Cafarnaúm, y una vez en casa, les preguntó: "¿De qué discutían por el camino?" Pero ellos se quedaron callados, porque en el camino habían discutido sobre quién de ellos era el más importante. Entonces Jesús se sentó, llamó a los Doce y les dijo: "Si alguno quiere ser el primero, que sea el último de todos y el servidor de todos".

Después, tomando a un niño, lo puso en medio de ellos, lo abrazó y les dijo: "El que reciba en mi nombre a uno de estos niños, a mí me recibe. Y el que me reciba a mí, no me recibe a mí, sino a aquel que me ha enviado".

San Mauricio de Agauno y compañeros

Santo del día: San Mauricio de Agauno y compañeros.

San Mauricio (llamado también Maurice, Moritz o Mauritius). Era el comandante de la Legión Tebana y murió martirizado a principios del siglo III.

La Legión Tebana, integrada sólo por cristianos procedentes de Egipto, recibió órdenes de partir hacia Galia para auxiliar al emperador Maximiano. Aunque combatieron valientemente, rehusaron obedecer la orden imperial de perseguir a los cristianos, por lo que fueron diezmados. Al negarse por segunda vez, todos los integrantes de la Legión Tebana fueron ejecutados. El lugar en que supuestamente tuvieron lugar estos hechos, conocido como Agaunum, es ahora la sede de la abadía de Saint Maurice, en el cantón suizo de Valais.

Esta es la historia que conocemos gracias a la carta que Eucherius, arzobispo de Lyon (c. 434 – 450) dirigió al también obispo Salvius.