Evangelio de hoy, viernes 20 de septiembre de 2024: "Jesús comenzó a recorrer ciudades y poblados"

En su mensaje de hoy, el Papa Francisco destacó: "El Señor no sabe dar menos de todo. Cuando Él dona algo, se dona a sí mismo, que es todo". En este sentido, "el don de Dios es la plenitud aniquilada" y también "el estilo del cristiano es buscar la plenitud, recibir la plenitud aniquilada y seguir por ese camino". El Papa enfatizó que este compromiso "no es fácil", pero el signo de avanzar en este camino de dar todo y recibir todo es la alegría.

Evangelio 1 Freepik

Primera lectura para hoy, 20 de septiembre de 2024

En la página web publicaron la lectura del día, que es la primera carta del apóstol san Pablo a los Corintios 1 Cor 15, 12-20.

Hermanos: Si hemos predicado que Cristo resucitó de entre los muertos, ¿cómo es que algunos de ustedes andan diciendo que los muertos no resucitan? Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó; y si Cristo no resucitó, nuestra predicación es vana, y la fe de ustedes es vana.

Seríamos, además, falsos testigos de Dios, puesto que hemos afirmado falsamente que Dios resucitó a Cristo: porque, si fuera cierto que los muertos no resucitan, Dios no habría resucitado a Cristo. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó.

Y si Cristo no resucitó, es vana la fe de ustedes; y por lo tanto, aún viven ustedes en pecado, y los que murieron en Cristo, perecieron. Si nuestra esperanza en Cristo se redujera tan sólo a las cosas de esta vida, seríamos los más infelices de todos los hombres. Pero no es así, porque Cristo resucitó, y resucitó como la primicia de todos los muertos.

Evangelio de hoy, viernes 20 de septiembre de 2024

También publicaron la lectura del santo evangelio según san Lucas Lc 8, 1-3.

En aquel tiempo, Jesús comenzó a recorrer ciudades y poblados predicando la buena nueva del Reino de Dios. Lo acompañaban los Doce y algunas mujeres que habían sido libradas de espíritus malignos y curadas de varias enfermedades. Entre ellas iban María, llamada Magdalena, de la que habían salido siete demonios; Juana, mujer de Cusa, el administrador de Herodes; Susana y otras muchas, que los ayudaban con sus propios bienes.

San Andres Kim Taegön y Martires

Santo del día: San Andrés Kim Taegön y compañeros

La liturgia presenta hoy la memoria de los santos Andrés Kim Taegön, Pablo Chöng Hasang y compañeros, mártires en Corea.

Se recuerda en conjunto a los 103 mártires que en Corea fueron testigos de la fe cristiana, introducida fervientemente por algunos laicos . Todos estos atletas de Cristo —3 obispos, 8 sacerdotes, y 92 laicos, casados o no, ancianos, jóvenes y niños—, unidos en el suplicio, consagraron con su sangre preciosa las primicias de la Iglesia en Corea (1839-1867).