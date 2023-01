Estuvo en coma durante el Mundial y la primera noticia que recibió fue que Argentina había salido campeón

Nicolás Soto , el joven que despertó del coma, comenzó con un fuerte dolor de espalda luego del partido de octavos de final del Mundial Qatar 2022 . " Llegué hasta el partido contra Australia. Después ya se me apagó la TV” , le contó a Telefe Noticias.

Al asistir al control médico, los especialistas detectaron que sufría una neumonía severa por lo que tuvo que ser internado al instante. Estuvo en coma y despertó el 26 de diciembre, cuando la competencia ya había terminado. Una de las primeras noticias que recibió es que Lionel Messi había levantado la copa de mundo.

Una vez que despertó, el joven de Cipolletti explicó que “fue muy raro todo, porque primero que nada no sabía dónde estaba, no me acordaba absolutamente de nada”.

“La doctora me dio el aviso que habíamos salido campeones del mundo... Nos largamos a llorar y fue bastante loco”, agregó Nicolás, que no pudo ver a la Scaloneta en los partidos disputados contra Países Bajos, Croacia y Francia. Por ahora, el joven no miró estos partidos ya que le prometió a uno de sus primos que iban a verlos juntos.

Twitt Coma El mensaje viral que sorprendió a todos. Twitter

La historia que sorprendió a todos en las redes

“Despertó un paciente después de semanas de estar en coma y se acaba de enterar que salimos campeones. Le mostré mi fondo de pantalla de Messi levantando la Copa y creo que lo curé”. escribió este jueves el usuario de Twitter @_peipakoa, que es uno de los enfermeros que atendían a Nicolás.

El mensaje comenzó a viralizarse en las redes y los usuarios no dejaban de sorprenderse, al tiempo que le proponían al autor del twitt ideas para que le haga llegar al joven que estuvo internado.

"Avisale que cuando le den el alta lo pasamos a buscar y vamos todos a festejar de nuevo al obelisco", "era decirle que la final es mañana y que la ven juntos", "no men, le hubieras mostrado la final sin haberle dicho, imagínate vivir la final por primera vez", fueron algunas de las ocurrentes propuestas. "Si le mostrabas la final sin decirle el resultado y veía la última atajada del Dibu (Martínez), volvía a caer en coma", fue la respuesta de otros más preocupados por el paciente.