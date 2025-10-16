16 de octubre de 2025 Inicio
En Vivo

Con canotaje y atardeceres increíbles: así es el pueblo uruguayo al que es fácil llegar

Con su combinación de naturaleza, tranquilidad y fácil acceso desde la capital, se presenta como una opción perfecta para una escapada de fin de semana.

Por
Si vas a Uruguay

Si vas a Uruguay, si o si debés visitar este sitio, según expertos en turismo.

Montevideo Oeste

A tan solo 22 kilómetros del centro de Montevideo, hay un pintoresco pueblo que ofrece una experiencia única para los amantes de la naturaleza y el turismo ecológico. Ubicado en la desembocadura del río Santa Lucía hacia el Río de la Plata, este destino se ha convertido en un lugar ideal para quienes buscan escapar del bullicio urbano y sumergirse en paisajes tranquilos y actividades al aire libre.

Visitar la Cascada El Río Durazno es descubrir un rincón natural que combina aventura, calma y la magia serrana típica de Córdoba.
Te puede interesar:

Viajar a Córdoba: el rincón escondido que tiene una cascada maravillosa

Una de las actividades más destacadas es el canotaje. Además, ofrece otras actividades como senderismo y visitas guiadas por el pueblo, brindando una visión completa de este encantador rincón de Montevideo. Para quienes buscan una experiencia auténtica y relajante, Santiago Vázquez es un destino que no debe pasarse por alto.

Cómo llegar a Santiago Vásquez, el destino destacado de Uruguay ideal para visitar en primavera

Santiago Vázquez, Uruguay

Santiago Vázquez, ubicado en la zona oeste del departamento de Montevideo, es un pintoresco pueblo ribereño que se encuentra en la confluencia del río Santa Lucía y el Río de la Plata. Conocido por su entorno natural y su tranquilidad, ofrece a locales y visitantes un espacio ideal para actividades al aire libre, especialmente deportes náuticos como el canotaje, la pesca y la navegación a vela.

El pueblo mantiene una identidad tranquila y cercana a la naturaleza, con un tejido social que aún conserva tradiciones locales y una vida comunitaria activa. Sus calles bordeadas de casas bajas y espacios verdes reflejan la historia y la cultura de quienes habitan la zona. Además, Santiago Vázquez es un punto estratégico para quienes disfrutan de la observación de aves y la fotografía de paisajes fluviales. Sus paisajes al atardecer, combinados con la brisa del río, lo convierten en un destino atractivo para quienes buscan un respiro del bullicio urbano.

Desde Montevideo, se puede llegar a este destino en auto por la Ruta 1 hacia el oeste y luego tomando las avenidas que bordean el río, o en transporte público combinando ómnibus urbanos que se dirijan a la zona de Carrasco o Paso de la Arena y luego un traslado local hacia el pueblo. El recorrido final ofrece vistas del río y del entorno natural que caracteriza la zona.

A pocos minutos de Montevideo, Santiago Vázquez se presenta como un refugio accesible para escapadas de fin de semana y actividades recreativas. Su combinación de entorno natural, patrimonio local y deportes acuáticos lo consolida como un pequeño pero valioso rincón de Uruguay que merece ser explorado.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Qué actividades hacer en este imperdible destino.

Ideal para una escapada de Buenos Aires: el destino desconocido con mucho verde para conocer en primavera

Un sitio mágico en Córdoba.

Turismo en Argentina: el pueblito que enamora con su cascada de 115 metros

Conocé los sitios en Buenos Aires recomendados por guias de Turismo

Este pasaje está en Buenos Aires pero te hará sentir como Corea del Sur: dónde se encuentra

En Navarro, todos los años, se celebra la Fiesta del Mate y la Torta Negra.

La escapada cerca de Buenos Aires a un pueblo perfecto para conocer en el finde largo de noviembre

Una capilla en Córdoba, creada por el arquitecto Nicolás Campodónico, fue premiada internacionalmente.

Viajar a Córdoba: la capilla escondida que es considerada como la mejor obra religiosa del mundo

Su centro histórico, declarado Patrimonio de la Humanidad por la Unesco, 

Este pueblo de Brasil está cerca de Río de Janeiro, es muy pintoresco y la IA lo elige como un destino ideal: cuál es

Rating Cero

La serie que se viene.

De qué se trata Wonder Man, la serie que Marvel estrenará en enero 2026

Los nuevos documentales siniestros que están en Netflix.
play

Esta historia de un famoso asesino en serie llegó a Netflix y está contada por su hija: tiene a todos sorprendidos

Maxi López desafió a Wanda Nara.

El picante cruce de Maxi López con Wanda Nara en MasterChef Celebrity: "En una época le gustaba"

La película también generó admiración por sus similitudes con la desaparición sin resolver de Amy Bradley.
play

Dura solo una hora y media, está en Netflix y es una película que te va a volar la cabeza

Llega el final de Stranger Things.

Revelaron secretos inesperados sobre la temporada final de Stranger Things

De Niro se sorprendió por la transformación de un colega.

La impresionante transformación física de un actor que más sorprendió a Robert De Niro

últimas noticias

play
Agustina Peñalva denunció a Walter Graziano.

Quién es Walter Graziano, el economista que Agustina Peñalva denunció por acoso

Hace 10 minutos
Las pruebas de ADN fueron clave.

Este cuádruple crimen tuvo nuevas pruebas después de 30 años y finalmente llegaría a su fin: de cuál se trata

Hace 20 minutos
La Luna en Leo enciende el fuego interior.

Luna en Leo de hoy: ¿cuáles son los signos más empoderados y valientes?

Hace 24 minutos
La serie que se viene.

De qué se trata Wonder Man, la serie que Marvel estrenará en enero 2026

Hace 27 minutos
Si vas a Uruguay, si o si debés visitar este sitio, según expertos en turismo.

Con canotaje y atardeceres increíbles: así es el pueblo uruguayo al que es fácil llegar

Hace 29 minutos