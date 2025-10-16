Con canotaje y atardeceres increíbles: así es el pueblo uruguayo al que es fácil llegar Con su combinación de naturaleza, tranquilidad y fácil acceso desde la capital, se presenta como una opción perfecta para una escapada de fin de semana. Por







A tan solo 22 kilómetros del centro de Montevideo, hay un pintoresco pueblo que ofrece una experiencia única para los amantes de la naturaleza y el turismo ecológico. Ubicado en la desembocadura del río Santa Lucía hacia el Río de la Plata, este destino se ha convertido en un lugar ideal para quienes buscan escapar del bullicio urbano y sumergirse en paisajes tranquilos y actividades al aire libre.

Una de las actividades más destacadas es el canotaje. Además, ofrece otras actividades como senderismo y visitas guiadas por el pueblo, brindando una visión completa de este encantador rincón de Montevideo. Para quienes buscan una experiencia auténtica y relajante, Santiago Vázquez es un destino que no debe pasarse por alto.

Santiago Vázquez, ubicado en la zona oeste del departamento de Montevideo, es un pintoresco pueblo ribereño que se encuentra en la confluencia del río Santa Lucía y el Río de la Plata. Conocido por su entorno natural y su tranquilidad, ofrece a locales y visitantes un espacio ideal para actividades al aire libre, especialmente deportes náuticos como el canotaje, la pesca y la navegación a vela.

El pueblo mantiene una identidad tranquila y cercana a la naturaleza, con un tejido social que aún conserva tradiciones locales y una vida comunitaria activa. Sus calles bordeadas de casas bajas y espacios verdes reflejan la historia y la cultura de quienes habitan la zona. Además, Santiago Vázquez es un punto estratégico para quienes disfrutan de la observación de aves y la fotografía de paisajes fluviales. Sus paisajes al atardecer, combinados con la brisa del río, lo convierten en un destino atractivo para quienes buscan un respiro del bullicio urbano.

Desde Montevideo, se puede llegar a este destino en auto por la Ruta 1 hacia el oeste y luego tomando las avenidas que bordean el río, o en transporte público combinando ómnibus urbanos que se dirijan a la zona de Carrasco o Paso de la Arena y luego un traslado local hacia el pueblo. El recorrido final ofrece vistas del río y del entorno natural que caracteriza la zona. A pocos minutos de Montevideo, Santiago Vázquez se presenta como un refugio accesible para escapadas de fin de semana y actividades recreativas. Su combinación de entorno natural, patrimonio local y deportes acuáticos lo consolida como un pequeño pero valioso rincón de Uruguay que merece ser explorado.