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A lo Marilyn Monroe: así fue la increíble transformación de Dakota Johnson

Las primeras imágenes de una reconocida producción despertaron todo tipo de reacciones por el impactante cambio de apariencia de una de las estrellas más populares de Hollywood.

Dakota Johnson sorprendió con un radical cambio de imagen.

Dakota Johnson sorprendió con un radical cambio de imagen.

  • Dakota Johnson sorprendió con un impactante cambio de imagen para interpretar a Marilyn Monroe.
  • La actriz protagoniza Flesh Impact, un cortometraje escrito y dirigido por Maggie Gyllenhaal.
  • La producción conmemora el centenario del nacimiento de Marilyn Monroe desde una mirada contemporánea.
  • El filme imagina cómo habría sido la vida de la leyenda de Hollywood si hubiera llegado a la vejez.

A lo Marilyn Monroe: Dakota Johnson sorprendió con un cambio de imagen para un nuevo proyecto cinematográfico que busca reimaginar a una de las figuras más emblemáticas de la historia del cine desde una mirada contemporánea. la actriz volvió a captar la atención de los fanáticos del cine con un nuevo e impactante look. Así fue su increíble transformación física.

Colegas, autoridades y fanáticos de todo el mundo se sumaron a las despedidas tras conocerse la noticia.
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Las primeras fotografías del cortometraje ya despertaron una gran repercusión en redes sociales. Muchos usuarios destacaron el notable cambio de estilo de la protagonista de 50 sombras de Grey, mientras que otros celebraron la propuesta de abordar una importante figura estadounidense desde una perspectiva diferente, enfocada en su dimensión humana y no solo en el mito que la convirtió en una leyenda.

La producción se presentará por primera vez en el Festival Internacional de Cine de Venecia 2026, considerado uno de los certámenes cinematográficos más prestigiosos a nivel internacional.

Cómo fue la impresionante transformación de Dakota Johnson

Dakota Johnson dejó atrás su característica melena castaña para convertirse en Marilyn Monroe en Flesh Impact, un cortometraje escrito y dirigido por Maggie Gyllenhaal que tendrá su estreno mundial en el Festival Internacional de Cine de Venecia 2026. Las primeras imágenes oficiales muestran a Johnson con el icónico cabello rubio platinado, labios rojos y el característico lunar que distinguía a la legendaria estrella de Hollywood. Sin embargo, la propuesta va mucho más allá del parecido físico.

Lejos de ser una biografía tradicional, Flesh Impact ofrece una mirada diferente sobre la leyenda de Hollywood. La historia presenta a la protagonista durante el momento más alto de su carrera, mientras que la ganadora del Oscar Ellen Burstyn interpreta una versión ficticia de la diva en la vejez, imaginando cómo habría sido su vida si hubiera tenido la oportunidad de envejecer.

Con una duración de 17 minutos, el cortometraje fue concebido para conmemorar el centenario del nacimiento del ícono del cine y explorar aspectos como la fama, la identidad y la vulnerabilidad de las mujeres dentro de la industria cinematográfica. La directora Gyllenhaal definió el proyecto como una "carta de amor" dedicada a Monroe, aunque aclaró que el objetivo nunca fue reproducir una copia exacta de la actriz. Según explicó, la intención fue capturar la esencia emocional de uno de los mayores íconos del cine y ofrecer una interpretación contemporánea de su legado, alejándose de una representación puramente biográfica.

Además de Dakota Johnson y Ellen Burstyn, el elenco está integrado por Peter Sarsgaard y Sepideh Moafi, quienes aportan aún más talento a la producción.

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