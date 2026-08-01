Un multimarca destacado: así es el vestidor que tiene Kim Kardashian El exclusivo espacio reúne artículos de las marcas más prestigiosas del mundo y refleja el estilo que convirtió a la empresaria en un ícono de la moda. Agregar C5N en









Así es el impresionante vestidor que tiene Kim Kardashian en su mansión. Skkn

Kim Kardashian volvió a sorprender al mostrar el exclusivo vestidor que tiene en su mansión.

El ambiente reúne una amplia colección de bolsos, zapatos y accesorios de reconocidas marcas de lujo.

La decoración minimalista resalta cada una de las piezas exhibidas en los estantes.

El espacio está diseñado para exhibir cada accesorio como si fuera una boutique de lujo. Cuando se habla de moda y lujo, Kim Kardashian suele ocupar un lugar central. La empresaria e influencer, seguida por cientos de millones de personas en redes sociales, convirtió su estilo en una marca personal y cada publicación sobre su vida genera repercusión. Por eso, no sorprendió que su exclusivo vestidor volviera a captar la atención de sus seguidores.

Ubicado dentro de su mansión con diseño minimalista creado por Axel Vervoordt, el vestidor refleja el gusto de la celebridad por las prendas y accesorios de alta gama. El ambiente combina amplios estantes blancos con una distribución pensada para exhibir cada pieza como si se tratara de una boutique de lujo.

Así es el lujo vestidor de la famosa. Redes sociales Entre los artículos más llamativos aparecen decenas de bolsos Birkin de Hermès, además de una enorme colección de zapatos de marcas exclusivas. También hay modelos de Yeezy, la firma creada por Kanye West, su ex marido, junto con stilettos, bucaneras, sandalias y otros diseños que ocupan gran parte del espacio destinado al calzado.

Cómo es el vestidor que tiene Kim Kardashian La imagen que compartió la empresaria permitió conocer con mayor detalle el lugar donde guarda gran parte de su colección. En la fotografía se observan estanterías repletas de bolsos de distintos tamaños, colores y modelos, además de una amplia variedad de zapatos cuidadosamente organizados.

El espacio mantiene una estética sobria, con predominio de los tonos claros y una decoración minimalista que hace que cada accesorio sea el verdadero protagonista. La combinación de piezas de diseñadores internacionales y artículos de lujo convierte al vestidor en uno de los ambientes más impactantes de la casa.