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Este fue el papel que rechazó Madonna y dejó una actuación memorable de Michelle Pfeiffer

La historia detrás de una de las decisiones más comentadas de Hollywood volvió a salir a la luz años después, con una oportunidad que pudo haber cambiado el rumbo de una famosa película y de sus protagonistas.

Madonna rechazó un papel que años después se convirtió en uno de los más recordados del cine.

Madonna rechazó un papel que años después se convirtió en uno de los más recordados del cine.

  • Madonna fue considerada para interpretar uno de los papeles más importantes de Batman Returns, pero decidió rechazar la propuesta.
  • La Reina del Pop se encontraba en el auge de su carrera musical cuando recibió la oferta de Warner Bros.
  • El personaje requería una interpretación con fuerza, misterio y una gran carga emocional.
  • Tras la negativa de Madonna, el papel quedó en manos de Michelle Pfeiffer.

Este fue el papel que rechazó Madonna y dejó una actuación memorable de Michelle Pfeiffer: la cantante tuvo la oportunidad de interpretar a uno de los personajes más recordados de una película de superhéroes, pero decidió decir que no. Años después, reconoció que fue una de las decisiones que más lamentó de su carrera.

Colegas, autoridades y fanáticos de todo el mundo se sumaron a las despedidas tras conocerse la noticia.
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En Hollywood, algunos rechazos terminan transformándose en historias inolvidables. Ese fue el caso de la artista de Like a Prayer, quien dejó pasar un papel que años más tarde se convertiría en una de las actuaciones más celebradas del cine de figuras de cómic.

La Reina del Pop explicó que quedó impresionada por el trabajo de Michelle Pfeiffer y reconoció que el papel tenía una fuerza especial. La historia quedó como uno de los grandes "qué hubiera pasado si" de la meca del cine: una decisión que cambió el destino de una película y permitió que la intérprete californiana construyera una de las actuaciones más icónicas del mundo audiovisual de figuras heroicas.

Cuál fue el papel que rechazó Madonna y dio lugar a Michelle Pfeiffer

La Reina del Pop había sido considerada para interpretar a Catwoman en Batman Returns, la película dirigida por Tim Burton en 1992, pero finalmente rechazó la propuesta. El personaje quedó en manos de Michelle Pfeiffer, quien logró una interpretación que con el tiempo se convirtió en una referencia dentro del género.

A comienzos de los años 90, Madonna se encontraba en uno de los momentos más importantes de su carrera musical. Tras el éxito de sus discos y su impacto cultural, también buscaba consolidarse como actriz. En 1990 había protagonizado Dick Tracy, una producción basada en un cómic donde compartió pantalla con Warren Beatty y logró reconocimiento por su trabajo. Su estilo provocador y su capacidad para interpretar personajes fuertes hicieron que Warner Bros. la considerara una candidata ideal para darle vida a Selina Kyle.

El desafío era interpretar a una mujer compleja: una secretaria aparentemente vulnerable que, luego de atravesar una experiencia traumática, se transformaba en la icónica villana de Gotham, una figura misteriosa, sensual y poderosa. Después de su negativa, el papel llegó a Michelle Pfeiffer. La celebridad se entregó por completo a la creación ficticia y construyó una versión de Catwoman marcada por la elegancia, la oscuridad y una profunda carga emocional.

Su interpretación junto a Michael Keaton como Batman y Danny DeVito como el Pingüino convirtió a Batman Returns en una de las películas más recordadas de la saga. Con el paso de los años, la actuación de Pfeiffer fue considerada una de las mejores representaciones de la protagonista femenina de la película de Gotham de Tim Burton en la pantalla grande, y su traje y caracterización quedaron grabados en la cultura popular.

Tiempo después, Madonna reconoció que rechazar ese papel había sido una decisión que todavía recordaba. Durante una entrevista en The Tonight Show Starring Jimmy Fallon, la artista confirmó que había recibido la propuesta para la representación de Selina Kyley admitió que, al ver el resultado final del film, sintió que había perdido una oportunidad única.

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