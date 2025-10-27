Este corte de carne es ideal para hacer en un asado y quedar bien con todos los comensales

Descubrí cuál es el corte más versátil y sabroso para un asado perfecto según el especialista Nicolás Klocker, y aprendé sus consejos para cocinarlo jugoso, aprovechar cada parte y sorprender a todos.

Existe un corte que es ideal para quedar bien con todos los comensales.

Encender una parrilla con amigos es uno de los grandes placeres argentinos . Pero para lograr un asado perfecto, la elección del corte vacuno es clave. Según el chef Nicolás Klocker, conocido como @profesor_klocker, existe un corte que es ideal para quedar bien con todos los comensales.

Para Klocker, cocinar un buen asado no se trata solo de elegir la mejor carne, sino de aplicar técnicas simples con atención y paciencia. Con el fuego justo, el punto ideal y el corte correcto, cualquiera puede convertirse en el héroe de la parrilla el próximo fin de semana.

El especialista y creador de contenido, cuenta con más de 539 mil seguidores en su cuenta oficial de Instagram. Además, su tienda oficial, Rincón del Profesor Klocker, tiene más de 118 mil followers. Con una sólida presencia en redes sociales, es reconocido por sus consejos sobre parrilladas y técnicas de cocina al aire libre, consolidándose como una figura influyente en el ámbito gastronómico chileno.

De acuerdo con Klocker, el bife de chorizo es el más completo y rendidor a la hora de asar . “Con las partes grasas, es ideal para la parrilla. Se puede cortar en bifes de unos dos dedos, vuelta y vuelta con pura sal, y queda espectacular. Te recomiendo sacarlo jugoso”, explicó el especialista en una entrevista.

Su versatilidad permite diferentes preparaciones y puntos de cocción, sin perder sabor ni textura. Además, combina perfectamente con guarniciones frescas o clásicas, como ensaladas criollas o papas al rescoldo.

Klocker recomienda dejar el bife unos 30 minutos por lado, o hasta que empiece a largar juguito. Si se busca un punto medio, lo ideal es cocinarlo “a tres cuartos o a punto”. El secreto, asegura, está en no pinchar la carne ni moverla demasiado, para conservar todos los jugos internos.

Cómo aprovechar al máximo cada parte del corte

El especialista también destaca que las partes más magras del bife no deben desaprovecharse. Una buena opción es cortarlas en cubos grandes para que queden más jugosas, o picarlas para hacer empanadas o hamburguesas caseras. En este último caso, aconseja sumar “un 30% de grasa” para lograr medallones sabrosos, dorados y bien jugosos.