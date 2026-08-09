Un auto se despistó y cayó al lago Nahuel Huapi: murió una niña de 3 años El siniestro ocurrió en la avenida Bustillo, luego que el vehículo resbalara por el hielo y terminara sumergido cerca de Villa Don Orione. La víctima fatal iba con su familia. Por Agregar C5N en









Los padres de la niña lograron salir del vehículo, pero no pudieron liberarla del cinturón de seguridad.

Una nena de tres años murió luego de que el auto en el que viajaba con su familia se despistara y cayera al lago Nahuel Huapi en la localidad rionegrina de San Carlos de Bariloche.

El hecho ocurrió este sábado por la tarde en la avenida Bustillo, a la altura del kilómetro 15 luego que el vehículo perdiera el control debido a la acumulación del hielo sobre la calzada, tras ello, desbarrancó por un camino de tierra y terminó sumergido en las frías aguas del lago, cerca del barrio Villa Don Orione, a unos 15 kilómetros del Centro Cívico de la ciudad.

En el lugar, rápidamente trabajaron la Policías, buzos de Prefectura Naval, bomberos y médicos de los servicios de emergencia, quienes acudieron al lugar para desplegaron un operativo de rescate.

Medios locales informaron que los padres de la pequeña pudieron salir por sus propios medios, pero no pudieron salvarle la vida a su hija ya que ella estaba atada con el cinturón de seguridad antes de que el auto se hundiera, por lo que en la desesperación no lograron desatarla.