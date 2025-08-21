Este es el mejor momento del día para ventilar la casa y atraer buenas energías, según el Feng Shui La filosofía oriental propone un hábito sencillo que transforma el hogar, renueva el chi y fortalece el bienestar físico y emocional. Por







Según el Feng Shui, ventilar a primera hora de la mañana potencia la circulación del chi en el hogar.

El hogar no es únicamente el lugar de descanso, convivencia o resguardo, sino también el núcleo donde se concentran y proyectan las energías que influyen directamente en el estado emocional y físico de las personas. El Feng Shui, una disciplina milenaria de origen oriental, sostiene que la circulación del chi o energía vital dentro de los espacios es determinante para alcanzar una vida equilibrada y en armonía.

En este sentido, el arquitecto y especialista en Feng Shui, Kike Clavería, señala que un hábito cotidiano puede marcar la diferencia: ventilar los ambientes al menos entre 10 y 15 minutos cada día. Aunque parezca un acto rutinario, abrir las ventanas no solo elimina el aire estancado, sino que también despeja energías acumuladas y permite la entrada de vibraciones frescas que favorecen la claridad mental, la salud física y el crecimiento personal.

El momento del día en que se lleva a cabo esta acción resulta clave. Según la filosofía oriental, hacerlo en el horario indicado potencia los efectos y multiplica los beneficios en la vida diaria, promoviendo tanto el orden interno como el equilibrio externo.

feng shui El arquitecto Kike Clavería destaca que 10 a 15 minutos diarios de ventilación bastan para renovar energías. Cuál es el mejor momento del día para ventilar la casa De acuerdo con lo explicado por Clavería al portal Cosas de Casa, el instante ideal para ventilar la casa es a primera hora de la mañana. Al abrir puertas y ventanas en ese momento, el aire circula con mayor fluidez y renueva por completo la atmósfera del hogar. En contraste, dejar que el aire se estanque genera un entorno cargado que propicia bloqueos emocionales, cansancio persistente y dificultades en la toma de decisiones.

El Feng Shui resalta además que la ventilación no debe considerarse un hábito aislado. Un hogar ordenado y despejado refuerza el flujo del chi, mientras que el desorden y la acumulación de objetos interrumpen la energía y derivan en confusión, fatiga y una sensación general de estancamiento.