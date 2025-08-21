21 de agosto de 2025 Inicio
En Vivo

Este es el mejor momento del día para ventilar la casa y atraer buenas energías, según el Feng Shui

La filosofía oriental propone un hábito sencillo que transforma el hogar, renueva el chi y fortalece el bienestar físico y emocional.

Por
Según el Feng Shui

Según el Feng Shui, ventilar a primera hora de la mañana potencia la circulación del chi en el hogar.

El hogar no es únicamente el lugar de descanso, convivencia o resguardo, sino también el núcleo donde se concentran y proyectan las energías que influyen directamente en el estado emocional y físico de las personas. El Feng Shui, una disciplina milenaria de origen oriental, sostiene que la circulación del chi o energía vital dentro de los espacios es determinante para alcanzar una vida equilibrada y en armonía.

Es una buena oportunidad para desansar en medio de meses que no tendrá asuetos a la vista.
Te puede interesar:

Confirman que el lunes 25 de agosto será feriado y habrá nuevo fin de semana largo: cuál es el motivo

En este sentido, el arquitecto y especialista en Feng Shui, Kike Clavería, señala que un hábito cotidiano puede marcar la diferencia: ventilar los ambientes al menos entre 10 y 15 minutos cada día. Aunque parezca un acto rutinario, abrir las ventanas no solo elimina el aire estancado, sino que también despeja energías acumuladas y permite la entrada de vibraciones frescas que favorecen la claridad mental, la salud física y el crecimiento personal.

El momento del día en que se lleva a cabo esta acción resulta clave. Según la filosofía oriental, hacerlo en el horario indicado potencia los efectos y multiplica los beneficios en la vida diaria, promoviendo tanto el orden interno como el equilibrio externo.

feng shui
El arquitecto Kike Clavería destaca que 10 a 15 minutos diarios de ventilación bastan para renovar energías.

El arquitecto Kike Clavería destaca que 10 a 15 minutos diarios de ventilación bastan para renovar energías.

Cuál es el mejor momento del día para ventilar la casa

De acuerdo con lo explicado por Clavería al portal Cosas de Casa, el instante ideal para ventilar la casa es a primera hora de la mañana. Al abrir puertas y ventanas en ese momento, el aire circula con mayor fluidez y renueva por completo la atmósfera del hogar. En contraste, dejar que el aire se estanque genera un entorno cargado que propicia bloqueos emocionales, cansancio persistente y dificultades en la toma de decisiones.

El Feng Shui resalta además que la ventilación no debe considerarse un hábito aislado. Un hogar ordenado y despejado refuerza el flujo del chi, mientras que el desorden y la acumulación de objetos interrumpen la energía y derivan en confusión, fatiga y una sensación general de estancamiento.

horoscopo ordenar - nuevo
Un ambiente aireado y ordenado ayuda a mejorar la salud física y la claridad mental.

Un ambiente aireado y ordenado ayuda a mejorar la salud física y la claridad mental.

El especialista recomienda avanzar con pasos pequeños, como ordenar un cajón o despejar una mesa, para luego incorporar hábitos diarios que mantengan el equilibrio. Así, cada rincón se convierte en un espacio funcional, ligero y armonioso, capaz de impulsar la creatividad, fortalecer el sistema inmunológico y abrir la puerta a nuevas oportunidades.

Noticias relacionadas

Nueve provincias se encuentran bajo alerta amarilla. 

Alerta meteorológica amarilla por viento y tormentas: cuándo retornan las lluvias y cómo estará el tiempo

Los incidentes comenzaron en el primer tiempo y se agudizaron en la segunda mitad.

Video: las brutales imágenes de la batalla campal en la cancha de Independiente

Resultados del Loto Plus del miércoles 20 de agosto de 2025.

Loto Plus: resultado del sorteo 3806 del miércoles 20 de agosto de 2025

En el ex Aquarium de Mar del Plata permanecen 10 delfines, 7 lobos marinos, 45 pingüinos y 30 lémures bajo supervisión técnica.

Aquarium de Mar del Plata: tras las críticas se conocieron los resultados de la inspección por el estado de animales

Estos son los resultados del sorteo del miércoles 20 de agosto de 2025.

Quini 6: resultados del sorteo 3.297 del miércoles 20 de agosto de 2025

La Justicia avanza en la investigación por el fentanilo que provocó casi 100 muertes.

La Justicia dio detalles de los avances en la investigación por el fentanilo que provocó casi 100 muertes

Rating Cero

Los fanáticos de Dept. Q no ocultaron su entusiasmo ante el anuncio.

Está en Netflix y se acaba de confirmar su segunda temporada: es una serie excelente

Con su estilo auténtico, Noelia Marzol volvió a generar repercusión en redes sociales al mostrar parte de su vida cotidiana.

La impresionante transformación física de Noelia Marzol: un cambio de look llamativo

Marcelo Tinelli recibió una oferta para llevarse el Bailando: ¿abandona el país?

Marcelo Tinelli recibió una oferta para llevarse el Bailando: ¿abandona el país?

La pareja tiene por delante la división de bienes y la manutención de los tres menores.

Divorcio millonario: la fortuna en juego en la separación de Evangelina Anderson y Martín Demichelis

En medio del escándalo, revelaron la firme postura que tomó Lali Espósito con Gimena Accardi y Nico Vázquez

En medio del escándalo, revelaron la firme postura que tomó Lali Espósito con Gimena Accardi y Nico Vázquez

Wanda Nara destrozó a Mauro Icardi y lo acusó de acosarla: Ocupate de ser padre.

Wanda Nara destrozó a Mauro Icardi y lo acusó de acosarla: "Ocupate de ser padre"

últimas noticias

Cuando cerró la estación de tren, esta localidad de Salta fue desapareciendo hasta transformarse en un pueblo fantasma.

Viajar a Salta: el pueblo que quedó olvidado pero que es precioso

Hace 8 minutos
Es una buena oportunidad para desansar en medio de meses que no tendrá asuetos a la vista.

Confirman que el lunes 25 de agosto será feriado y habrá nuevo fin de semana largo: cuál es el motivo

Hace 11 minutos
Condeno enérgicamente  la impactante violencia, señaló Infantino

Infantino pidió "sanciones ejemplificadoras" tras la barbarie entre Independiente y la U de Chile

Hace 12 minutos
La billetera virtual de Banco Provincia permite ahorrar pensando en tus mascotas.

Este descuento de Cuenta DNI especial para mascotas comienza en agosto 2025 y continúa en septiembre: cómo es

Hace 13 minutos
La última producción de Marvel llega al streaming.

Nuevo estreno de Marvel: cuándo llega Thunderbolts* a Disney+

Hace 16 minutos