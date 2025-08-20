20 de agosto de 2025 Inicio
El mejor momento del día para entrenar, según la ciencia

Un estudio arrojó resultados interesantes, que demuestran cómo afecta el horario a la hora de hacer ejercicio.

Por
Cuál es el mejor horario para ir a entrenar.

El ejercicio se ha convertido en una práctica fundamental de gran parte de la sociedad para mantenerse bien físicamente, y mejorar así su bienestar general. Si bien se sabe que el entrenamiento es beneficioso para la salud, expertos revelaron que hay una hora que es la mejor para esta actividad.

Bien se sabe que no todas las personas cuentan con la misma agenda y disponibilidad, por lo que siempre se recomienda ir en el momento que se pueda. Sin embargo, un estudio publicado en 2022 en la revista Frontiers in Physiology —por investigadores de Skidmore College— identificó los diferentes beneficios de hacer ejercicio por la mañana, por la tarde y por la noche.

Además, la investigación —se analizó a más de 50 personas de entre 25 y 55 años durante 12 semanas— no solo reveló las diferencias entre cada horario, sino que además llegó a la conclusión que el momento óptimo para ir al gimnasio puede ser distinto tanto para hombres como para mujeres.

Cuál es el mejor momento del día para entrenar, según la ciencia

Por el lado femenino, el estudio demostró que las mujeres que hacían ejercicio por la mañana lograban perder más grasa y tenían una mayor reducción en la presión arterial, mientras que aquellas que entrenaban por la noche ganaban más fuerza muscular y tenían un mejor estado de ánimo.

Para los hombres ocurrió lo contrario, ya que el ejercicio por la noche promovió una mayor pérdida de grasa y una mayor reducción en la presión arterial en comparación con el entrenamiento por la mañana. Más allá de los resultados, el panorama indica que no hay un momento del día ideal para entrenar, sino que debe corresponderse con los horarios y las necesidades de cada persona.

Está comprobado que mantenerse activo no solo mejora la calidad de vida, sino que también puede aumentar significativamente la expectativa de vida

Por otra parte, expertos creen que el entrenamiento antes de dormir no es del todo positivo, ya que hacer ejercicio libera endorfinas que, aunque son positivas para nuestra salud, activan el cerebro. Es por esto que se recomienda esperar un mínimo de dos horas antes de ir a dormir

