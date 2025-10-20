Este es el crimen más famoso de Los Ángeles y años después sigue teniendo investigaciones

El misterio vuelve a la ciudad angelina con un caso que combina glamour, secretos y tragedia en el corazón de California.

El brutal asesinato de Elizabeth Short, conocida como la Dalia Negra , sigue siendo uno de los casos más impactantes y enigmáticos de la historia del corazón de California: es el crimen más famoso de Los Ángeles y años después sigue teniendo investigaciones.

El 15 de enero de 1947, la ciudad de Los Ángeles despertó con una de las escenas más macabras jamás vistas. El cuerpo mutilado de una joven fue hallado en un terreno baldío de Leimert Park, y su nombre pronto se convertiría en leyenda: Elizabeth Short, más tarde apodada la Dalia Negra.

Aspirante a actriz, Elizabeth había llegado a Hollywood persiguiendo el sueño de la fama, pero terminó siendo el símbolo trágico de una época marcada por el glamour, la violencia y la misoginia. Irónicamente, el Hotel Biltmore, uno de los últimos lugares donde Elizabeth fue vista con vida, sirve hoy un trago llamado “Black Dahlia”, preparado con vodka, licor de frambuesa negra y Kahlúa. Su sabor amargo recuerda que, tras el mito, hubo una vida real truncada por la violencia. Hoy, el caso sigue abierto, y su historia se mantiene viva tanto en los archivos policiales como en la cultura popular.

Cómo fue el crimen de Elizabeth Short, conocida como la Dalia Negra

La mujer que descubrió el cuerpo, Betty Bersinger, pensó al principio que se trataba de un maniquí cortado por la mitad. Pero la realidad era mucho más siniestra: Short había sido seccionada a la altura de la cintura, completamente drenada de sangre y desfigurada con cortes desde las comisuras de los labios hasta las orejas, una mutilación conocida como la sonrisa de Glasgow.

El crimen conmocionó a la opinión pública y desató un frenesí mediático. En pocos días, el nombre de la Dalia Negra estaba en todos los titulares. Durante los meses siguientes, la policía de Los Ángeles interrogó a más de 50 personas, entre hombres y mujeres. Algunos incluso llegaron a confesar falsamente el asesinato. Sin embargo, nunca se logró identificar al verdadero culpable.

A medida que pasaron los años, nuevas teorías surgieron: desde un asesino serial hasta un crimen ritual o un acto de sadismo relacionado con el mundo del cine. Pero ninguna hipótesis pudo confirmarse del todo. Los medios de la época no tardaron en romantizar la tragedia. Elizabeth fue apodada la Dalia Negra en alusión a la película La Dalia Azul, estrenada un año antes.

Con el tiempo, el caso inspiró libros, películas, series y hasta rutas turísticas por los lugares donde Short vivió o fue vista por última vez. En 2006, el escritor James Ellroy publicó la novela The Black Dahlia, luego adaptada al cine, que reavivó el interés mundial por el crimen. Décadas más tarde, el exdetective Steve Hodel aseguró que el asesino era su propio padre, George Hodel, un médico con un oscuro historial. En 2013, la policía revisó la antigua casa familiar con perros especializados, que detectaron rastros de restos humanos. Sin embargo, la evidencia nunca fue concluyente.