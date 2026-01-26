26 de enero de 2026 Inicio
En Vivo

Este es el corte de carne ideal para la parrilla que queda tierno y pocos lo conocen

Además de ser económica, esta pieza cárnica es muy versátil. Funciona perfectamente a la parrilla, vuelta y vuelta, pero también en sartén o plancha. Bien sellado, conserva sus jugos y queda tierno sin necesidad de técnicas complejas.

Por
Este truco no solo permite cuidar el bolsillo

Este truco no solo permite cuidar el bolsillo, sino también ampliar el conocimiento sobre cortes menos populares que esconden una gran calidad.

  • Un corte poco conocido gana protagonismo en la parrilla.
  • La pieza se destaca por su ternura y buen precio.
  • Este filete ofrece una textura similar a opciones más caras.
  • Un producto cárnico que rinde tanto en parrilla como en plancha.

Este es el corte de carne ideal para la parrilla que queda tierno y pocos lo conocen: en tiempos donde el precio de las piezas vacunas no da respiro, encontrar un res sabroso, tierno y accesible se volvió casi un arte.

Durante la persecución previa, se detuvieron dos personas, una de ellos, menor de 15 años
Te puede interesar:

Tensión en Córdoba: arrojaron una granada a policías durante un operativo

Un carnicero profesional reveló el secreto mejor guardado del mostrador: una pieza poco conocida que puede competir sin problemas con el solomillo, pero cuesta hasta tres veces menos.

El consejo llegó de la mano de un carnicero y creador de contenido gastronómico, quien se volvió viral en redes sociales al explicar cuál es la pieza ideal para disfrutar de un bife tierno sin pagar de más. En este sentido, el especialista aclara que el nombre del corte puede variar según la región o la carnicería.

corte de luna

Cuál es el corte que recomienda un carnicero para la parrilla y que no todos conocen

Según Mariano Sánchez, la clave está en la cadera de la ternera, una pieza noble de la que se puede extraer un corte muy especial llamado “la luna de la cadera”. Se trata de un trozo redondeado, ubicado en una de las zonas más tiernas de esta parte del animal, que suele pasar desapercibido para el público general.

“¿Querés comer una carne como el solomillo, pero tres veces más barata?”, plantea el carnicero. La respuesta está justamente en este producto cárnico, que ofrece una textura suave y un sabor delicado, ideal para la parrilla o la plancha.

Para conseguirlo, el especialista recomienda pedir la pieza entera de cadera, que suele pesar entre un kilo y kilo y medio, y solicitarle al carnicero de confianza que extraiga la “luna”. Una vez separada, se puede filetear al gusto, en cortes finos o medianos, listos para cocinar. El gran beneficio es que se paga a precio de cadera, muy por debajo del valor del solomillo, pero el resultado en el plato sorprende incluso a los más exigentes.

Noticias relacionadas

La camioneta Amarok y el vehículo UTV luego del choque que terminó con Bastian en el hospital.

Accidente de Bastian: los conductores de los dos vehículos que chocaron habían tomado alcohol

Murió el joven que había sido arrollado por un tren en la Ruta 2

Murió el joven que había sido arrollado por un tren en la Ruta 2

El pasaporte argentino se ubica en su mejor lugar histórico en el ránking de los más poderosos.

El ránking de los pasaportes más poderosos del mundo para 2026: en qué lugar quedó Argentina

Conocé cómo se vive en Islandia según una jóven argentina 

Una argentina reveló cómo es vivir en el país más seguro del mundo

Terror en San Luis: un femicida salió de prisión y apuñaló a una nena de 10 años

Terror en San Luis: un femicida salió de prisión y apuñaló a una nena de 10 años

Se esperan actividades culturales y religiosas durante el fin de semana.

Confirman que será feriado el lunes 2 de febrero: a qué se debe y quiénes tendrán fin de semana largo

Rating Cero

L-Gante fue de invitado al programa que conduce Maxi López junto a Nati J en Olga 

El cruce de Wanda Nara con Maxi López y L-Gante en vivo: "Me habrán cagado con media Argentina"

Moria Casán aseguró que Fito Páez le regaló flores a Sofía Gala y que hubo un viaje juntos a Brasil
play

Moria Casán habló sobre el rumor del romance de Sofía Gala con Fito Páez: "Se aman profundamente"

Ahora, llegó a la gran N roja una producción televisiva canadiense de este año, se trata de Bailando sobre hielo, la serie que sorprendió a todos en este sitio web y captó la atención de miles de televidentes de todo el mundo. 
play

Bailando sobre hielo es la serie romántica que es de lo más popular en Netflix: cuál es la trama

Vengadores: Doomsday se estrena el 18 de diciembre en cines españoles. El filme supone el regreso de muchos actores del UCM. 

Este personaje de Marvel tenía confirmada su vuelta hace 3 años pero las cosas cambiaron por completo: ¿cuál será su futuro?

En la actualidad, Psy reside nuevamente en Seúl, donde comparte su tiempo entre su familia y las responsabilidades de liderar su sello. 

Qué fue de la vida de Psy, el cantante de Gangnam Style: pocos conocen su presente

El evento, conocido como el desafío de la muerte por su altísimo riesgo, iba a realizarse el viernes, pero tuvo que ser postergado 24 horas por causa de las condiciones climáticas, que no garantizaban el contexto óptimo para la transmisión.
play

Como se hizo Rascacielos en vivo, la propuesta de Netflix que sorprendió a todos y fue de lo más visto

últimas noticias

Durante la persecución previa, se detuvieron dos personas, una de ellos, menor de 15 años

Tensión en Córdoba: arrojaron una granada a policías durante un operativo

Hace 6 minutos
La camioneta Amarok y el vehículo UTV luego del choque que terminó con Bastian en el hospital.

Accidente de Bastian: los conductores de los dos vehículos que chocaron habían tomado alcohol

Hace 27 minutos
Alarma en Boca: Alan Velasco sufrió una lesión en la rodilla izquierda y estará dos meses fuera

Alarma en Boca: Alan Velasco sufrió una lesión en la rodilla izquierda y estará dos meses fuera

Hace 48 minutos
Murió el joven que había sido arrollado por un tren en la Ruta 2

Murió el joven que había sido arrollado por un tren en la Ruta 2

Hace 1 hora
La leche no aporta beneficios relevantes para un gato adulto.

Esto le pasa a tu gato si toma leche todos los días: qué dice la ciencia

Hace 1 hora