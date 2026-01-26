Este es el corte de carne ideal para la parrilla que queda tierno y pocos lo conocen Además de ser económica, esta pieza cárnica es muy versátil. Funciona perfectamente a la parrilla, vuelta y vuelta, pero también en sartén o plancha. Bien sellado, conserva sus jugos y queda tierno sin necesidad de técnicas complejas. Por + Seguir en







Este truco no solo permite cuidar el bolsillo, sino también ampliar el conocimiento sobre cortes menos populares que esconden una gran calidad.

Un corte poco conocido gana protagonismo en la parrilla.

La pieza se destaca por su ternura y buen precio.

Este filete ofrece una textura similar a opciones más caras.

Un producto cárnico que rinde tanto en parrilla como en plancha. Este es el corte de carne ideal para la parrilla que queda tierno y pocos lo conocen: en tiempos donde el precio de las piezas vacunas no da respiro, encontrar un res sabroso, tierno y accesible se volvió casi un arte.

Un carnicero profesional reveló el secreto mejor guardado del mostrador: una pieza poco conocida que puede competir sin problemas con el solomillo, pero cuesta hasta tres veces menos.

El consejo llegó de la mano de un carnicero y creador de contenido gastronómico, quien se volvió viral en redes sociales al explicar cuál es la pieza ideal para disfrutar de un bife tierno sin pagar de más. En este sentido, el especialista aclara que el nombre del corte puede variar según la región o la carnicería.

corte de luna Cuál es el corte que recomienda un carnicero para la parrilla y que no todos conocen Según Mariano Sánchez, la clave está en la cadera de la ternera, una pieza noble de la que se puede extraer un corte muy especial llamado “la luna de la cadera”. Se trata de un trozo redondeado, ubicado en una de las zonas más tiernas de esta parte del animal, que suele pasar desapercibido para el público general.

“¿Querés comer una carne como el solomillo, pero tres veces más barata?”, plantea el carnicero. La respuesta está justamente en este producto cárnico, que ofrece una textura suave y un sabor delicado, ideal para la parrilla o la plancha.