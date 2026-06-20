Horóscopo de hoy, domingo 21 de junio

Conocé lo que depara el horóscopo con relación al amor, salud, dinero y trabajo según tu signo del zodíaco.

Enterate qué depara el zodíaco para tu signo.

Conocé lo que te depara el horóscopo para este domingo 21 de junio de 2026 con relación al amor, salud y trabajo según tu signo del zodíaco.

(21 de marzo al 20 de abril)

Estabilidad en el terreno sentimental. Le sobran buenas ideas para sus inversiones. Sus compañeros verán que sus intenciones son buenas. En plena forma, va recuperando las ganas de hacer cosas.

(21 de abril al 21 de mayo)

Los problemas familiares no deben afectarle tanto. Aumentan las buenas expectativas económicas. Tiene confianza para lanzarse a nuevas empresas. Los nervios le provocarán una subida de peso.

Géminis

(22 de mayo al 20 de junio)

Haga todo lo posible para que se descongele su corazón. Por fin encuentra el banco a su medida. La colaboración de sus compañeros le será muy útil. Su piel necesita cuidados, no lo olvide.

Cáncer

(21 de junio al 22 de julio)

Su pareja le propondrá hacer algo novedoso. Prepare un plan para sus inversiones. La ambición laboral está bien pero en su justa medida. Los problemas, apárquelos, y disfrute de su tiempo libre.

Leo

(23 de julio al 22 de agosto)

Deje de ser tan quisquilloso con su pareja. No se preocupe por sus limitaciones económicas. Ofrezca sus buenos consejos a los compañeros de trabajo. Buen estado físico y mental.

Virgo

(23 de agosto al 21 de septiembre)

Evite por todos los medios relaciones tormentosas. Cuidado con las compras innecesarias. Tranquilidad en el aspecto profesional. Bien físicamente, pero algo intranquilo.

Libra

(22 de septiembre al 22 de octubre)

Para encandilar a alguien utilice todos sus recursos. Excelente momento económico. Profesionalmente le va de maravilla. Puede sufrir mareos por las cervicales.

Escorpio

(23 de octubre al 22 de noviembre)

En el terreno sentimental hoy será correspondido. No se meta en los asuntos económicos de los demás. A través de un amigo puede conseguir un nuevo trabajo. Cuide sus ojos, no olvide revisarse la vista.

Sagitario

(23 de noviembre al 21 de diciembre)

No tema, su actual relación no peligra. Sus sueños se cumplen por un ingreso extra de dinero. Buen día para enviar el currículum. Cuídese haciendo deporte y mejor en compañía de un amigo.

Capricornio

(22 de diciembre al 20 de enero)

Su pareja caerá rendida gracias al buen humor que derrocha. Utilice sus ganancias para ampliar conocimientos. No debe entrar en conflicto con sus superiores. Cuide su espalda y zona lumbar, evite sobrepesos.

Acuario

(21 de enero al 18 de febrero)

No haga caso a los rumores, su relación es muy sólida. Tener negocio propio siempre ha sido su ilusión, láncese. Gran movimiento en el terreno laboral. Al menos duerma ocho horas diarias.

Piscis

(19 de febrero al 20 de marzo)

Abrirá su corazón a otras expectativas amorosas. Suerte en los juegos de azar. Tendrá una falsa sensación de que no puede con su trabajo. Un baño con sales relajantes renovará sus energías.