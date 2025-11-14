Cambió la historia de los medicamentos: cómo fue el crimen que desató el pánico en todo un país durante los 80 El fenómeno provocó un debate profundo sobre los controles, la seguridad y la vulnerabilidad de ciertos productos esenciales. Por







Conocé las sospechas detrás de "Los asesinatos del Tylenol", el fenómeno que despertó alarmas en Estados Unidos

En 1982, siete muertes súbitas en Estados Unidos sembraron pánico al descubrirse que estaban vinculadas a cápsulas de Tylenol contaminadas con cianuro.

Las primeras víctimas fueron una niña de 12 años y tres miembros de la familia Janus, seguidos por otras tres personas en días posteriores.

El caso impulsó un retiro masivo de productos, la creación de envases con sellos de seguridad y la aprobación de la “ley Tylenol”, que penaliza la manipulación de bienes de consumo.

Aunque nunca hubo condenas, James Lewis fue el principal sospechoso por sus llamativas explicaciones técnicas sobre cómo se habrían adulterado las cápsulas. Durante la década de 1980, un hecho criminal conmocionó a toda una nación y modificó para siempre la relación entre la sociedad y los productos farmacéuticos. Lo que comenzó como un suceso aislado pronto se convirtió en una amenaza masiva, generando miedo en la población y obligando a las autoridades a actuar con rapidez. La incertidumbre llevó a millones de personas a replantearse algo tan cotidiano como tomar un medicamento.

El caso impactó especialmente porque afectó a un ámbito considerado seguro y confiable: el de la salud. Los episodios se multiplicaron en pocos días y los investigadores debieron afrontar un escenario sin precedentes, donde cada pista era crucial y cada nuevo acontecimiento aumentaba la tensión pública.

Así fue el crimen relacionado a los medicamentos que sacudió a Estados Unidos los asesinatos del tylenol.jpg Siete muertes súbitas y sin aparente explicación conmocionaron a Estados Unidos en 1982, generando un clima de terror que terminaría por transformar para siempre la seguridad de los medicamentos.

El 29 de septiembre, Mary Kellerman, una niña de 12 años de Elk Grove Village, Illinois, falleció después de tomar una cápsula de Tylenol. Ese mismo día, tres integrantes de la familia Janus (Adam, Stanley y Theresa) murieron tras consumir pastillas del mismo frasco.

En los días posteriores se registraron otras tres víctimas: Mary Reiner, Mary McFarland y Paula Prince. Todas habían ingerido cápsulas contaminadas con cianuro, aparentemente intervenidas luego de abandonar la planta de producción.