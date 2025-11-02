Plutón está directo en Acuario: ¿qué signos tendrán más transformaciones? Es un momento para actuar con conciencia y aprovechar la fuerza plutoniana para evolucionar; algunos perfiles astrales lo sentirán con más fuerza. Por







Plutón retoma su movimiento directo en Acuario, marcando un período de transformación.

Plutón directo en Acuario activa cambios profundos y oportunidades de transformación personal.

Escorpio y Acuario sentirán la energía más intensa, enfocada en sanación y liderazgo.

Piscis, Cáncer, Géminis y Libra verán transformaciones en emociones, relaciones y comunicación.

Es un momento ideal para soltar lo que ya no aporta y renacer con conciencia y claridad. Este mes, Plutón retoma su movimiento directo en Acuario, marcando un período de cambios, liberación y movimientos profundos. Como regente de Escorpio, ¿qué signos tendrán más transformaciones?

La esfera plutoniana simboliza las aguas profundas del alma, la vitalidad, la muerte y el renacimiento, y su energía nos invita a enfrentar lo que ya no sirve para dar paso a lo nuevo.

Este tránsito astrológico impacta de manera especial en los signos que tienen planetas personales o ángulos importantes en Acuario, Escorpio y signos de aire y agua. En este sentido, cuando se mueve directo, la vibra de mutación cual ave fénix se estabiliza después de un período de revisión interna, que suele coincidir con su retrogradación. Esto permite:

Resolver situaciones que quedaron pendientes.

Tomar decisiones sobre cambios profundos en la vida personal, laboral o emocional.

Renacer y soltar lo que limita el crecimiento. pluton Signos con más transformaciones con Plutón en Acuario 1. Escorpio Al ser su regente, Plutón potencia cambios internos profundos. Se activan procesos de sanación emocional, liberación de viejas ataduras y revalorización de relaciones.

2. Acuario La energía directa de Plutón toca temas de autonomía, innovación y liderazgo. Este es un momento ideal para emprender proyectos audaces y asumir cambios que estaban en pausa.