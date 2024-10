Estafa piramidal en San Pedro: así es el paso a paso en el esquema para obtener ganancias en dólares

Frente a esta situación, el intendente del municipio, Cecilio Salazar, reconoció que no se sabe con exactitud qué cantidad de personas “están metida”, sin embargo, se estima que se trata de “entre 15 y 20 mil están involucradas en esta situación”. “Esto no es nuevo. En San Pedro empezó hace un año, pero en los últimos 5 o 6 meses realmente ha ido creciendo de una manera impresionante”, detalló.

Esto comenzó con una campaña de “boca a boca”, aunque también con promotores y la forma de captación es incitar también a los participantes a captar nuevos inversores, situación típica de las estafas piramidales.

En la presentación digital, ofrecen a la plataforma Rainbowe como “profesional, fiable y da confianza”. “Lo hace fácil por ti”, agrega y se explica que es “la plataforma que utilizamos para hacer las operaciones diarias”. En ella, también se señala que lo que se hace es comprar y vender monedas a un determinado precio de ventas. “Las operaciones son de domingos a viernes. El horario estimado de la señal es entre las 20.30 y 22.15”, detallan.

Todos los inversores se deben registrar en un exchange, una plataforma virtual que se descarga en el celular por un link de APK, ya que la aplicación no está disponible en Google Play ni en Apple Store.

Los líderes de Knight Consortium con sede en San Pedro, uno de ellos identificado como Luis Pardo, se encargan de administrar un grupo de Telegram en el que pasan información sobre las operaciones y oportunidades de inversión. La misma también es ofrecida por CEOs, que en realidad son actores de nacionalidad polaca.

actores estafas san pedro.jpg

Todas las noches, una mujer asiática conocida como “La China”, da señales para que la gente pueda comprar y vender cripto. Este sistema hace paralizar una ciudad entera: la gente deja de trabajar, los negocios cierran, los conductores se detienen, no hay movimiento en la calle mientras es la “hora indicada” para operar.

Así es el paso a paso en la promesa de las ganancias en dólares con Rainbowe

Según el video promocional, la inversión inicial es de 50 dólares. Los usuarios de Nivel 1 son recompensados con un 20% de las tarifas de transacción, quienes integren el Nivel 2 solo reciben el 15% de ganancias, mientras que el Nivel 3 obtienen un 10%.

“Rainbowe ofrece servicios comerciales e integrales con categorías que cubren con todo el mercado financiero. Es seguro y confiable para inversores globales. Rainbowe ofrece canales rápidos para la compra de moneda legal”, es la breve explicación que se le envían a los nuevos adeptos incitando a la inversión.

Al mismo tiempo, aseguran que la persona inversora deberá utilizar su propio código de invitación exclusivo para invitar a nuevos usuarios a registrarse. La persona que invite recibirá una recompensa por la tarifa de gestión y por la transacción de usuario invitado.

Frente a las fuertes acusaciones de una posible estafa piramidal, uno de los líderes de la empresa envió un audio aclarando que no es dueño de la aplicación: “Lo único que hice fue abrir un grupo porque no quería integrar a un amigo. El que no confía en mí o el que no cree en la aplicación, puede retirarse”.

Pese a que reconoció que hubo retrasos de fondos, también aclaró que están solucionando el inconveniente y que “la gente está sacando su plata”. En ese contexto, varios vecinos siguen apostando y sumándose a la plataforma y han visto rendimientos en sus capitales.

Incluso algunos de ellos han pedido préstamos para invertir, otros reconocieron vender algunos bienes como vehículos o sus propios comercios para tener un mayor capital de inversión.

“Yo llegué a la aplicación por un amigo mío. Me enteré que había una aplicación de inversión y como vi que la ganancia era buena decidió invertir un porcentaje. Por ejemplo, si uno invierte 250 dólares, se puede ganar aproximadamente 5 dólares por día”, explicó un vecino en diálogo con C5N.