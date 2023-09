Estaba comiendo un asado con su familia y al cortar un chorizo ocurrió algo inesperado

En primera instancia imaginó que se trataba de algún material que había quedado en el embutido al momento de su procesamiento en la picadora y dio detalles sobre lo como se sucedieron los hechos y señaló: “De suerte nada más no lo tragué”.

“Fue un momento bastante crítico en la hora de la cena. Pusimos unas pata-muslo y un kilo de chorizos que habíamos comprado en una carnicería de la ciudad. Al servir en la mesa, corté el chorizo, le di la mitad a mi hijo y la mitad me quedé yo”, explicó.

chorizo bala.avif Actualidad TDF

Para luego describir en diálogo con FM Aire Libre que "al cortar el chorizo vi ese pedazo de bronce con plomo y dije, bueno, capaz era algo de la picadora, de la trituradora, pero cuando lo miré detalladamente vi que era un proyectil, así que bueno, nada, no sé cómo será el proceso de elaboración, pero hay que tomar cartas en el asunto”.

Con respecto al local donde compró la mercadería, el hombre detalló que decidió presentar la denuncia ante la Dirección de Bromatología del municipio, junto a ticket de la compra para que se investigue su línea de producción.

“Nos tomaron los datos así que esperemos que se pueda solucionar este tema para que no le pase a nadie más. Por suerte que uno está siempre ahí atento, me tocó a mí que mastiqué y no lo tragué, pero casi me parte una muela también”, concluyó.