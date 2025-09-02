Está en muchas cocinas y es un electrodoméstico que no debe enchufarse a una zapatilla: peligro de incendio

En todos los hogares, los electrodomésticos cumplen un papel fundamental en la vida de las personas, ya que sirven tanto para el ocio como para tareas esenciales. Sin embargo, su uso excesivo o inapropiado, sumado a la falta de mantenimiento de estos aparatos, puede tener como consecuencia un cortocircuito o incendio.
En este sentido, el uso cotidiano de zapatillas o alargadores puede generar sobrecargas eléctricas, a pesar de sonar como una solución práctica para los distintos ambientes de la casa. Las zapatillas más comunes soportan hasta 1800 vatios, mientras que muchos aparatos superan fácilmente ese límite.
Dentro de los electrodomésticos que más energía consume es la freidora de aire, que puede alcanzar los 2000 vatios. Es un aparato que genera mucho calor y debe conectarse siempre directo a la pared, ya que si se conecta en un alargador, o mismo si comparte electricidad con otros dispositivos, puede generar chispazos o incendios.