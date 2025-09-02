Está en muchas cocinas y es un electrodoméstico que no debe enchufarse a una zapatilla: peligro de incendio

Cuáles son los aparatos más peligrosos dentro del hogar.

En todos los hogares, los electrodomésticos cumplen un papel fundamental en la vida de las personas, ya que sirven tanto para el ocio como para tareas esenciales. Sin embargo, su uso excesivo o inapropiado, sumado a la falta de mantenimiento de estos aparatos, puede tener como consecuencia un cortocircuito o incendio.

En este sentido, el uso cotidiano de zapatillas o alargadores puede generar sobrecargas eléctricas, a pesar de sonar como una solución práctica para los distintos ambientes de la casa. Las zapatillas más comunes soportan hasta 1800 vatios, mientras que muchos aparatos superan fácilmente ese límite.

Dentro de los electrodomésticos que más energía consume es la freidora de aire, que puede alcanzar los 2000 vatios. Es un aparato que genera mucho calor y debe conectarse siempre directo a la pared, ya que si se conecta en un alargador, o mismo si comparte electricidad con otros dispositivos, puede generar chispazos o incendios.

freidora de aire Otros electrodomésticos que no deben enchufarse a la zapatilla Microondas: aunque su uso es breve, su demanda energética requiere un circuito exclusivo .

aunque su uso es breve, su demanda energética requiere un . Freezer: funciona de forma continua. Un alargue no tolera esa exigencia prolongada y puede provocar fallos eléctricos .

funciona de forma continua. Un alargue no tolera esa exigencia prolongada y puede provocar . Tostadora: parece inofensiva, pero en pocos segundos puede superar los 1200 vatios , generando picos de consumo.

parece inofensiva, pero en pocos segundos puede superar los , generando picos de consumo. Horno tostador: aún más potente que la tostadora. Si se usa en un alargue, puede derretir el enchufe.

aún más potente que la tostadora. Si se usa en un alargue, puede derretir el enchufe. Caloventor o calefactor eléctrico: es uno de los artefactos más incendiarios si se conecta a una zapatilla. Genera calor constante y demanda mucha energía.

es uno de los artefactos más si se conecta a una zapatilla. Genera calor constante y demanda mucha energía. Máquina de café: aunque se usa poco tiempo, su pico de consumo es alto. Además, se recomienda desenchufarla tras su uso.

aunque se usa poco tiempo, su pico de consumo es alto. Además, se recomienda desenchufarla tras su uso. Secadores, planchitas y rizadores de pelo: combinan alto consumo y generación de calor , una mezcla peligrosa en alargadores.

combinan , una mezcla peligrosa en alargadores. Cinta de correr o caminadora eléctrica: contiene un motor que trabaja con energía constante y sostenida , no apta para zapatillas.

contiene un motor que trabaja con energía , no apta para zapatillas. Lavavajillas: Necesita un circuito exclusivo por su combinación de agua y electricidad.