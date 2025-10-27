27 de octubre de 2025 Inicio
Esta isla de Buenos Aires es ideal para visitar en familia y escaparse de la rutina

Descubrí un refugio natural a pocas horas de la ciudad, perfecto para desconectarse y explorar historia, fauna y paisajes únicos.

Si buscas una opción diferente en la reina del Plata

Si buscas una opción diferente en la reina del Plata, un escenario natural se presenta como un destino perfecto

  • Naturaleza virgen: playas tranquilas, bosques y fauna autóctona como carpinchos, aves y tortugas.
  • Historia y cultura: visitas guiadas al antiguo Presidio Militar y cementerio histórico donde estuvieron presos políticos.
  • Actividades en familia: caminatas, paseos en bicicleta, kayak y acampe en entornos seguros y libres de autos.
Córdoba tiene un maravilloso lugar con cascadas para refrescarse durante los días de calor.
Viajar a Córdoba: el lugar maravilloso donde las cascadas refrescan en los días de mucho calor

Si buscas una opción diferente en la reina del Plata, un escenario natural se presenta como un destino perfecto: naturaleza virgen, tranquilidad y actividades para toda la familia. Esta isla de Buenos Aires es ideal para visitar en familia y escaparse de la rutina.

Desde la CABA, se puede llegar en excursión fluvial desde Puerto Madero o Tigre, con un viaje aproximado de dos horas. Al arribar, la movilidad se realiza caminando o en transporte ligero, garantizando una experiencia tranquila y segura.

Esta opción turística local se presenta como una alternativa diferente para visitar en familia, combinando historia, naturaleza y tranquilidad. Es el lugar ideal para quienes buscan alejarse del cemento, disfrutar de la biodiversidad y vivir momentos de calidad en contacto con el entorno natural.

Isla Martin Garcia

Cómo es la escapada a la Isla García y por qué es ideal para visitar en familia

La provincia de Buenos Aires ofrece una gran variedad de lugares para vacacionar, desde playas hasta islas y estancias. Entre estas opciones, la Isla Martín García se destaca por ser un lugar sin autos, sin ruidos y con un entorno natural preservado, ideal para desconectar y recargar energías durante un fin de semana o unas vacaciones en familia.

La isla también tiene un pasado histórico interesante, ya que fue utilizada como prisión para presos políticos como Juan Domingo Perón, Hipólito Yrigoyen y Arturo Frondizi. Hoy, esos sitios forman parte de visitas guiadas que combinan naturaleza y cultura, ofreciendo una experiencia educativa para los visitantes.

Actividades para disfrutar en familia

  • En la Isla Martín García se pueden realizar:
  • Caminatas por senderos en medio de bosques y costas.
  • Disfrutar de playas tranquilas y observar fauna autóctona como aves, carpinchos y tortugas.
  • Paseos en bicicleta y kayak.
  • Visitas guiadas al antiguo Presidio Militar y al cementerio histórico.
  • Acampar o alojarse en hosterías para extender la estadía.
  • Por la noche, la ausencia de luz artificial permite observar un cielo estrellado espectacular, ideal para actividades al aire libre y momentos en familia.
