Si buscas una opción diferente en la reina del Plata, un escenario natural se presenta como un destino perfecto: naturaleza virgen, tranquilidad y actividades para toda la familia. Esta isla de Buenos Aires es ideal para visitar en familia y escaparse de la rutina.
Desde la CABA, se puede llegar en excursión fluvial desde Puerto Madero o Tigre, con un viaje aproximado de dos horas. Al arribar, la movilidad se realiza caminando o en transporte ligero, garantizando una experiencia tranquila y segura.
Esta opción turística local se presenta como una alternativa diferente para visitar en familia, combinando historia, naturaleza y tranquilidad. Es el lugar ideal para quienes buscan alejarse del cemento, disfrutar de la biodiversidad y vivir momentos de calidad en contacto con el entorno natural.
Cómo es la escapada a la Isla García y por qué es ideal para visitar en familia
La provincia de Buenos Aires ofrece una gran variedad de lugares para vacacionar, desde playas hasta islas y estancias. Entre estas opciones, la Isla Martín García se destaca por ser un lugar sin autos, sin ruidos y con un entorno natural preservado, ideal para desconectar y recargar energías durante un fin de semana o unas vacaciones en familia.
La isla también tiene un pasado histórico interesante, ya que fue utilizada como prisión para presos políticos como Juan Domingo Perón, Hipólito Yrigoyen y Arturo Frondizi. Hoy, esos sitios forman parte de visitas guiadas que combinan naturaleza y cultura, ofreciendo una experiencia educativa para los visitantes.
Actividades para disfrutar en familia
- En la Isla Martín García se pueden realizar:
- Caminatas por senderos en medio de bosques y costas.
- Disfrutar de playas tranquilas y observar fauna autóctona como aves, carpinchos y tortugas.
- Paseos en bicicleta y kayak.
- Visitas guiadas al antiguo Presidio Militar y al cementerio histórico.
- Acampar o alojarse en hosterías para extender la estadía.
- Por la noche, la ausencia de luz artificial permite observar un cielo estrellado espectacular, ideal para actividades al aire libre y momentos en familia.