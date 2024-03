Esperaba sus medicamentos contra el cáncer y falleció: la historia de Camila contada por su familia

Camila Giménez falleció a los 25 años en Villa María, provincia de Córdoba, esperando sus medicamentos para poder tratar un tumor cerebral. Ella ya no puede contar su historia, pero su familia lleva adelante las denuncias correspondientes al Gobierno y al servicio de salud por la desidia y el ajuste en medicina oncológica.

La historia de Camila se replica en diferentes puntos del país, cientos de familias y organizaciones de pacientes oncológicos, denuncian que el Gobierno no entrega la medicación que necesitan para poder iniciar o continuar sus tratamientos.

Su familia habló con los periodistas Luciana Rubinska y Juan Amorín en La Mañana por C5N, donde relató la historia de Camila y todo lo que la familia tuvo que sufrir estos últimos meses. Su hermana Jésica explicó que todo arrancó en octubre cuando "empezó a ir a la guardia por unos fuertes dolores de cabeza".

Al visitar el hospital, Camila no obtenía respuestas sobre qué era lo que le ocurría y denunció la mala atención de los especialistas. "Nos enteramos el 6 de enero que tenía un tumor cerebral grado 4 en la guardia del hospital, le hicieron una tomografía", continuó.

Tres meses después de su primera consulta, Camila obtiene un diagnóstico desalentador. "El 11 de enero la operan sacándole un 98% del tumor, después nos enteramos de que no fue así que el tumor seguía", expresó Jésica. Una vez operada, los médicos le pidieron que comience el tratamiento con pastillas: "Todo esto se generó porque no tuvimos respuesta de SIAFA, mandábamos mensaje, llamábamos, pero no hubo respuesta", denunció María, la madre de la joven.

Ante este panorama, frente a la interminable espera, la falta de respuestas, la familia logró conseguir las pastillas para que comience el tratamiento un mes después de la operación: "Nos pidieron que arranque el tratamiento con pastillas. Todo esto se generó porque no tuvimos respuesta de SIAFA, mandábamos mensaje, llamábamos, pero no hubo respuesta", añadió su madre.

Esta situación no es la única, la familia asegura que en Villa María cientos de personas esperan por sus medicamentos, desde adulos hasta niños. "El Gobierno se cree que somos un número más", apuntó María.

Desde el comienzo de la gestión de Milei familiares de pacientes oncológicos denunciaron que el Gobierno dejó de enviar medicamentos comprometiendo la salud y vida de los afectados. Sin embargo, frente a estas acusaciones, desde el Ministerio de Salud salieron a responder que "no hay razones políticas que justifiquen jugar con la desesperación de la gente que está atravesando en estos momentos tratamientos contra enfermedades oncológicas".