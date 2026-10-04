Qué signos del zodíaco pasarán momentos tensos en octubre 2026 Los próximos días traerán mayor presión para algunos signos, que deberán adaptarse a distintos cambios. Por Agregar C5N en









Estos son los signos del zodíaco que atravesarán momentos tensos en octubre. Freepik

Octubre traerá cambios y movimientos que impactarán de distintas maneras.

Algunos signos deberán atravesar replanteos en lo emocional y personal.

Los vínculos y las relaciones podrían presentar momentos de tensión.

El mes también estará marcado por decisiones, cambios de planes y nuevos desafíos. Octubre estará marcado por distintos movimientos planetarios que pueden generar cambios en la vida cotidiana y en la forma de relacionarse con los demás. Dentro del horóscopo, algunos signos zodiacales sentirán con mayor intensidad estas influencias, que podrían trasladarse a cuestiones vinculadas con el trabajo, la salud y los vínculos personales.

Frente a este panorama, conocer las tendencias astrológicas de las próximas semanas puede servir para prestar mayor atención a determinados momentos. Los signos que atraviesen períodos más complejos tendrán la posibilidad de actuar con mayor cautela ante desacuerdos o cambios repentinos y tomar algunos recaudos durante el mes.

Estos son los signos del zodíaco que pasarán momentos de tensión durante octubre. Freepik Cuales son los signos que pasarán tensiones en octubre Durante octubre, el movimiento de Venus retrógrado en Escorpio tendrá una incidencia particular sobre algunos signos del zodíaco. Este período estará asociado con replanteos en el plano emocional, cambios dentro de los vínculos y algunas dudas relacionadas con cuestiones personales. En este contexto, Tauro, Acuario y Leo aparecen entre los signos que podrían atravesar las situaciones más desafiantes durante el mes.

Tauro Octubre podría llevar a Tauro a atravesar un período de mayor movimiento emocional por el tránsito de Venus retrógrado en Escorpio, su signo opuesto en el zodíaco. Esta influencia puede poner sobre la mesa sentimientos que estaban guardados, asuntos del pasado y situaciones que parecían resueltas, tanto en el ámbito afectivo como laboral. Para un signo que suele buscar estabilidad, adaptarse a estos cambios puede resultar incómodo. En las relaciones de pareja, además, podrían aparecer desacuerdos vinculados con la comunicación y con las expectativas de cada integrante.

Acuario Para Acuario, el mes estará marcado por cambios que podrían alterar algunos planes que hasta ahora parecían definidos. Venus retrógrado y otros movimientos del mapa astral pueden llevar a revisar objetivos, proyectos laborales y decisiones relacionadas con el futuro. Esta etapa también podría generar cierta distancia en los vínculos o momentos de confusión al momento de expresar lo que sienten. Por eso, el desafío estará en encontrar un equilibrio entre la necesidad de mantener su independencia y el deseo de construir relaciones más cercanas.

Leo Leo tendrá un octubre atravesado por la tensión entre Marte en su signo y Venus retrógrado en Escorpio, una combinación que podría generar movimiento tanto en el plano sentimental como profesional. Algunas decisiones personales pueden entrar en conflicto con las necesidades o prioridades de las personas cercanas, por lo que será necesario actuar con mayor calma. En el amor, este período puede llevar al signo del León a revisar sus vínculos y preguntarse qué busca realmente en una pareja. A partir de esos replanteos, también podrá identificar qué aspectos de su manera de relacionarse necesita modificar.