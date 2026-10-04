4 de octubre de 2026 Inicio
En Vivo

Qué signos del zodíaco pasarán momentos tensos en octubre 2026

Los próximos días traerán mayor presión para algunos signos, que deberán adaptarse a distintos cambios.

Por
Estos son los signos del zodíaco que atravesarán momentos tensos en octubre.

Estos son los signos del zodíaco que atravesarán momentos tensos en octubre.

Freepik
  • Octubre traerá cambios y movimientos que impactarán de distintas maneras.
  • Algunos signos deberán atravesar replanteos en lo emocional y personal.
  • Los vínculos y las relaciones podrían presentar momentos de tensión.
  • El mes también estará marcado por decisiones, cambios de planes y nuevos desafíos.

Octubre estará marcado por distintos movimientos planetarios que pueden generar cambios en la vida cotidiana y en la forma de relacionarse con los demás. Dentro del horóscopo, algunos signos zodiacales sentirán con mayor intensidad estas influencias, que podrían trasladarse a cuestiones vinculadas con el trabajo, la salud y los vínculos personales.

Enterate qué depara el zodíaco para tu signo.
Te puede interesar:

Horóscopo de hoy, domingo 4 de octubre

Frente a este panorama, conocer las tendencias astrológicas de las próximas semanas puede servir para prestar mayor atención a determinados momentos. Los signos que atraviesen períodos más complejos tendrán la posibilidad de actuar con mayor cautela ante desacuerdos o cambios repentinos y tomar algunos recaudos durante el mes.

Estos son los signos del zodíaco que pasarán momentos de tensión durante octubre.

Estos son los signos del zodíaco que pasarán momentos de tensión durante octubre.

Cuales son los signos que pasarán tensiones en octubre

Durante octubre, el movimiento de Venus retrógrado en Escorpio tendrá una incidencia particular sobre algunos signos del zodíaco. Este período estará asociado con replanteos en el plano emocional, cambios dentro de los vínculos y algunas dudas relacionadas con cuestiones personales. En este contexto, Tauro, Acuario y Leo aparecen entre los signos que podrían atravesar las situaciones más desafiantes durante el mes.

Tauro

Octubre podría llevar a Tauro a atravesar un período de mayor movimiento emocional por el tránsito de Venus retrógrado en Escorpio, su signo opuesto en el zodíaco. Esta influencia puede poner sobre la mesa sentimientos que estaban guardados, asuntos del pasado y situaciones que parecían resueltas, tanto en el ámbito afectivo como laboral. Para un signo que suele buscar estabilidad, adaptarse a estos cambios puede resultar incómodo. En las relaciones de pareja, además, podrían aparecer desacuerdos vinculados con la comunicación y con las expectativas de cada integrante.

Acuario

Para Acuario, el mes estará marcado por cambios que podrían alterar algunos planes que hasta ahora parecían definidos. Venus retrógrado y otros movimientos del mapa astral pueden llevar a revisar objetivos, proyectos laborales y decisiones relacionadas con el futuro. Esta etapa también podría generar cierta distancia en los vínculos o momentos de confusión al momento de expresar lo que sienten. Por eso, el desafío estará en encontrar un equilibrio entre la necesidad de mantener su independencia y el deseo de construir relaciones más cercanas.

Leo

Leo tendrá un octubre atravesado por la tensión entre Marte en su signo y Venus retrógrado en Escorpio, una combinación que podría generar movimiento tanto en el plano sentimental como profesional. Algunas decisiones personales pueden entrar en conflicto con las necesidades o prioridades de las personas cercanas, por lo que será necesario actuar con mayor calma. En el amor, este período puede llevar al signo del León a revisar sus vínculos y preguntarse qué busca realmente en una pareja. A partir de esos replanteos, también podrá identificar qué aspectos de su manera de relacionarse necesita modificar.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Enterate qué deparan los astros para tu signo.

Horóscopo de hoy, sábado 3 de octubre

La numerología se trata de una práctica ancestral con la capacidad de prever eventos futuros a través de los números. 

Signo por signo: los números de la suerte para este viernes 2 de octubre

Enterate que depara para tu signo en cuestiones de dinero, amor y trabajo.

Horóscopo de hoy, viernes 2 de octubre

La numerología adopta una perspectiva más esotérica y espiritual. 

Signo por signo: los números de la suerte del jueves 1° de octubre

Enterate que depara tu signo para este jueves.

Horóscopo de hoy, jueves 1 de octubre

La numerología es una práctica ancestral que resulta útil para hacer predicciones sobre el futuro.

Los números de la suerte para este miércoles, signo por signo

Rating Cero

Pierce Brosnan mantiene una rutina activa a los 73 años y combina diferentes ejercicios con cambios en su alimentación.

Sin ir al gimnasio: esta fue la impactante transformación de Pierce Brosnan

“No quiero volver a sentir los 70 otra vez en mi país”, explotó Fito Páez desde el escenario.

Fito Paez, enfurecido con la seguridad de su show en Mar del Plata

Así fue el look que llevó Antonela Rocuzzo durante una salida nocturna en Nueva York.

Salida nocturna en Nueva York: este es el look de Antonela Roccuzzo que sorprendió a todos

Conocé quién es la nueva pareja de Jim Carrey.

Quién es la nueva pareja de Jim Carrey y hace cuánto que salen

Esto fue lo que le dijo Daniel Osvaldo a su familia después de ser internado.

Se filtró qué fue lo primero que le dijo Daniel Osvaldo a su familia horas después de su internación

Sabrina Sabrok, su paso por Argentina y el escándalo en México.
play

Sabrina Sabrok, del escupitajo a Lafauci al escándalo en México y el conflicto con sus hijas: "No tengo instinto de madre"

últimas noticias

Pierce Brosnan mantiene una rutina activa a los 73 años y combina diferentes ejercicios con cambios en su alimentación.

Sin ir al gimnasio: esta fue la impactante transformación de Pierce Brosnan

Hace 10 minutos
Encontraron muerto a un bebé en un canal de Tucumán: detuvieron a sus padres y a otros dos familiares

Encontraron muerto a un bebé en un canal de Tucumán: detuvieron a sus padres y a otros dos familiares

Hace 21 minutos
“No quiero volver a sentir los 70 otra vez en mi país”, explotó Fito Páez desde el escenario.

Fito Paez, enfurecido con la seguridad de su show en Mar del Plata

Hace 34 minutos
Así fue el look que llevó Antonela Rocuzzo durante una salida nocturna en Nueva York.

Salida nocturna en Nueva York: este es el look de Antonela Roccuzzo que sorprendió a todos

Hace 58 minutos
Conocé quién es la nueva pareja de Jim Carrey.

Quién es la nueva pareja de Jim Carrey y hace cuánto que salen

Hace 1 hora