Escándalo en el vóley: el testimonio de la testigo que ayudó a detener al hombre que grabó a una niña en el baño

Después de avisarle a su madre y a la coordinadora del viaje, ambas se dirigen al baño de mujeres para revisar si había alguien dentro. Pero cuando entran al baño de hombres, encuentran a Guardamagna, reconocido organizador de torneos deportivos de la zona, y le preguntan si vieron algún sujeto entrar o salir del lugar.

El organizador responde que no. Sin embargo, la coordinadora le pregunta si puede revisar su celular para constatar que no tenga ningún video de la niña. "Lo agarran, lo revisan, no había nada. Cuando él saca el teléfono, la nena dice ¨si era ese el teléfono que me filmó¨", explicó Milagros.

En un principio, al no encontrar ninguna filmación en la galería ni en WhatsApp, se le devuelve el teléfono a Guardamagna, pero al correr los minutos, uno de los presentes insisten con revisar la papelera de reciclaje del celular.

"Ahí, cuando abro la papelera aparecieron un montón de cosas, me empecé angustiar de tal manera que no pude seguir. Lo había borrado, pero el video estaba en la papelera", aclaró la testigo y también se le retuvo el teléfono hasta que llegó la policía.

El comunicado de la Federación Metropolitana de Voleibol

Tras lo sucedido, la Federación Metropolitana de Voleibol emitió un comunicado en sus redes sociales "para repudiar profundamente los hechos ocurridos".

Luego, expusieron el apoyo hacia los afectados: "Las pruebas son contundentes y las acciones realizadas prima facie por el principal organizador del torneo son totalmente inaceptables. Nuestra más profunda solidaridad con la menor que resultase víctima y su familia, y nos ponemos a su entera disposición, tanto con ellas como con el club afectado".

"Deseamos que la Justicia actúe de forma rápida y contundente, y que de ser encontrado culpable se lo condene con todo el peso de la ley. Cabe aclarar que la FMV no participa de ninguna manera de este torneo, pero sí presta históricamente colaboración con la organización del mismo, como de tantos otros, ya que muchísimas instituciones afiliadas eligen estos eventos para llevar a competir a sus equipos", continuaron el mensaje.

Por último, remarcaron: "Que el accionar totalmente repudiable de una persona, no manche este hermoso deporte. Seguimos y seguiremos luchando por un deporte con un ambiente seguro y sano para todos/as sus participantes".