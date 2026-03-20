Renuncia que sacude a Telefe: una estrella pegó el portazo tras 12 años La decisión de la figura fue irreversible, lo confirmó al aire delante de sus compañeros y generó sorpresa en las redes sociales. “No lo podemos creer”, expresaron. + Seguir en







Donato de Santis anunció su salida de Telefe. Telefe

Uno de los programas más destacados de Telefe en los últimos años es MasterChef Celebrity Argentina en todas sus temporadas y el jurado siempre se mantuvo igual. Sin embargo, desde ahora todo cambiará porque Donato de Santis anunció su renuncia al ciclo y generó sorpresa.

La decisión generó sorpresa, pero fue él mismo quien lo confirmó y contó que después de 14 años, necesitaba cambiar de aire. “Con esta hice 10 ediciones de Masterchef y la pasé espectacular, fue hermoso. Llegó el momento de dar un paso al costado. He decidido que esta sea mi última participación”, contó.

Esto sorprendió en redes sociales porque no lo esperaban. A pesar de que no se confirmó si habrá una nueva edición de MasterChef para los próximos meses, tiene decidido no estar más al frente del jurado.

Donato De Santis MasterChef Redes sociales Tras confirmar su salida, el experto dedicó palabras hacia sus colegas Germán Martitegui y Damián Betular. "Ellos son mis compañeros de vida y de gastronomía, y de este cuadrado en el que estamos acá. Son dos grandes profesionales", manifestó el cocinero mientras los presentes contenían el llanto.

El italiano también agradeció a los trabajadores técnicos del canal y a los televidentes que lo acompañaron estos años. "Y sobre todo al público, con críticas buenas y constructivas, que siempre estuvo presente y me acompañó", subrayó el jurado, conmovido. Los finalistas, Ian Lucas y Sofía "La Reini" Gonet, debieron retomar sus tareas tras el fuerte momento.