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Cuál es la trama de Peaky Blinders: El hombre inmortal, la película de Netflix que cierra la histórica serie

Los responsables del proyecto han mantenido bajo estricta reserva el final oficial. No obstante, el propio creador de la franquicia, Steven Knight, adelantó en entrevistas previas que la película funcionará como un “capítulo definitivo” para la saga.

El largometraje retoma la trama tras los acontecimientos de la sexta temporada

El largometraje retoma la trama tras los acontecimientos de la sexta temporada, con Cillian Murphy nuevamente en el papel de Tommy Shelby, ahora enfrentado a las consecuencias de sus decisiones y a un nuevo escenario político y criminal.

La plataforma Netflix prepara el esperado estreno de Peaky Blinders: El hombre inmortal, la película que llegará a la pantalla el viernes 20 de marzo y continuará la historia de la familia Shelby tras el final de la exitosa serie. Sin embargo, antes de su llegada, la producción quedó envuelta en una polémica luego de que uno de los actores del elenco cuestionara abiertamente el rumbo del film y revelara que existe un desenlace alternativo que no llegó a la versión final.

Cada actor aporta una interpretación entrañable, lo que genera una conexión duradera con los fanáticos y otorga a la serie un aire de autenticidad difícil de replicar en otros dramas televisivos.
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El estreno en la famosa plataforma de streaming promete convertirse en uno de los eventos televisivos del año. Resta saber si el filme logrará satisfacer a los seguidores o si las críticas internas anticipan una despedida más controvertida de lo esperado.

Algunos rumores indican que el título “Peaky Blinders: el hombre inmortal” alude tanto a la supervivencia física de Thomas Shelby como a su legado criminal y político, que podría trascender incluso después de su muerte. Desde su debut en 2013, Peaky Blinders se convirtió en un fenómeno cultural, con una estética inconfundible, una banda sonora moderna y personajes complejos que redefinieron el drama histórico televisivo. La transición al cine genera enormes expectativas, pero también temores sobre si podrá mantener la intensidad que caracterizó a la serie. Seguramente se logre, teniendo en cuenta la impronta y el enorme nivel del elenco que forma parte de esta gran producción que se ganó millones de fanáticos.

Sinopsis de Peaky Blinders: El hombre inmortal, la película estreno de Netflix

El largometraje retoma la trama tras los acontecimientos de la sexta temporada, con Cillian Murphy nuevamente en el papel de Tommy Shelby, ahora enfrentado a las consecuencias de sus decisiones y a un nuevo escenario político y criminal.

El lanzamiento del primer tráiler ha generado una gran intriga a la espera de su debut en la pantalla grande por parte de los espectadores y Netflix buscará consolidar a Peaky Blinders: “El hombre inmortal” como el título más rutilante de su programación en 2026.

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Tráiler de Peaky Blinders: El hombre inmortal

Embed - Peaky Blinders: El hombre inmortal | Tráiler oficial | Netflix

Reparto de Peaky Blinders: El hombre inmortal

La película de Peaky Blinders, oficialmente titulada "Peaky Blinders: El hombre inmortal" (The Immortal Man), cuenta con un reparto que mezcla el regreso de figuras icónicas de la serie original con nuevas estrellas de Hollywood.

  • Cillian Murphy: Vuelve en su papel principal como Tommy Shelby, el líder del clan de Birmingham.
  • Stephen Graham: Retoma su papel de la sexta temporada como Hayden Stagg.
  • Sophie Rundle: Se espera que regrese como Ada Thorne, aunque el enfoque de la película se centra en la transición generacional.
  • Jay Lycurgo: Interpreta a Erasmus "Duke" Shelby, el hijo mayor de Tommy introducido al final de la serie.
  • Rebecca Ferguson: En un papel de alto perfil que aún no ha sido revelado en detalle.
  • Barry Keoghan: El actor nominado al Oscar se une al elenco, interpretando a una figura clave para el futuro de la franquicia.
  • Tim Roth: Otro fichaje de renombre para este cierre cinematográfico.
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