De Bruce Lee a Texas Ranger: el recorrido por las películas más legendarias de Chuck Norris

Mucho antes de convertirse en el rey de los memes de internet y de que las cobras murieran tras morderlo, el actor era un ejemplo de disciplina, artes marciales y heroísmo.

Aunque debutó sin aparecer en los créditos en The Wrecking Crew, el mundo realmente conoció su destreza de Chuck Norris cuando se enfrentó cara a cara con su amigo Bruce Lee en la mítica Enter the Dragon (El Furor del Dragón). A partir de ese momento, la carrera de Carlos Ray Norris comenzó a crecer hasta convertirse en uno de los personajes legendarios de acción .

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En sus inicios, Norris interpretó pocas veces el papel de un villano, una de ellas en The Way of the Dragon (1972), que se trata de "Un hombre visita a sus familiares en su restaurante en Italia y tiene que ayudarles a quitarse de encima a los mafiosos que los acosan", según la sinopsis del film.

Otra en El tigre de San Francisco (1974), donde Norris interpreta a un rey de la droga en San Francisco, cuyo poder e influencia se ve involucrada y en peligro cuando un joven policía quiere terminar con el crimen organizado.

Poco a poco, Norris fue forjando su lugar en el cine estadounidense con sus primeros protagónico, primero en Breaker! Breaker! , omo un camionero justiciero, y luego consolidando su transición del kickboxing profesional a la gran pantalla con Good Guys Wear Black (Los valientes visten de negro) , un éxito masivo.

Lo vimos liderar una Force of One (Fuerza de choque), enfrentarse a una amenaza global en The Octagon (Duelo final) y aplicar la ley del talión en An Eye for an Eye (Ojo por ojo) . Incluso coqueteó con el suspenso y la ciencia ficción en Silent Rage (Furia silenciosa).

Embed - MISSING IN ACTION (1984) | Official Trailer | MGM

Otras películas que fueron icónicas de Norris y continúan su legado en la actualidad son:

Forced Vengeance (Venganza forzosa)

Lone Wolf McQuade (McQuade, el Lobo Solitario)

Missing in Action (Desaparecido en combate): una trilogía que la compararon con "Rambo", de Silverster Stallone.

En televisión su carrera no pasó desapercibida, el gran papel de Walker, Ranger de Texas desde 1993 a 2001, donde interpretó al ranger Cordell Walker, un experto en artes marciales. También participó de la película realizada para la televisión Walker Texas Ranger 3: Deadly Reunion al igual que Walker, Texas Ranger: Trial by Fire.

Una de las grandes apariciones de Chuck Norris, como un cameo en el film "Los Indestructibles 2" marcó aquellos nostálgicos de los noventa para siempre. En la pantalla grande pudieron ver a Silvester Stallone interactuando directamente con Norris en una escena que dura unos minutos.

Chuk Norris Silvester Stallone 20-3-26 Silvester Stallone y Chuck Norris en "Los Indestructibles 2".

Norris, en el papel de Booker salva al grupo de Barney Ross (Silvester Stallone) y comparten un pequeño diálogo donde él mismo menciona los "Chuck Norris Facts" -memes o chistes virales de internet-.

"Escuché un rumor, que te mordió una cobra", le dice el personaje de Stallone a lo que Chuck responde: "Si, pero después de cinco días agonizantes, la cobra murió".