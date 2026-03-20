Estreno de Marvel: qué reveló el tráiler de Spider-Man: Brand New Day

Peter Parker se ha convertido en uno de los superhéroes más populares del mundo, y cada nueva película genera enorme expectativa entre los fans.

Marvel Studios ha revelado por fin el primer tráiler oficial de SpiderMan: Brand New Day , la tercera película en solitario del Hombre Araña dentro de la actual etapa del Universo Cinematográfico de Marvel . Con este adelanto, los fans pudieron conocer parte de la historia que tendrá esta nueva entrega, así como varios de los personajes que estarán involucrados en la trama. La cinta promete continuar con las consecuencias de los acontecimientos vistos en SpiderMan: No Way Home , por lo que se espera una historia más emocional , con un Peter Parker enfrentando nuevas dificultades tanto personales como heroicas. A continuación te contamos todo lo que se sabe hasta ahora de esta esperada producción.

La película SpiderMan: Brand New Day tiene su estreno programado para el 26 de julio de 2026 en cines de todo el mundo. Este lanzamiento será uno de los más importantes del calendario de Marvel Studios , ya que se trata de la primera gran película del estudio antes del esperado evento cinematográfico Avengers: Doomsday , producción que marcará el rumbo de la siguiente fase del UCM .

Debido a esto, muchos seguidores creen que la nueva aventura de Spider-Man podría tener conexiones directas con lo que sucederá en el futuro de los Vengadores .

En el tráiler se puede observar que Peter Parker continúa viviendo las consecuencias de haber sido olvidado por todos tras el hechizo que cambió la realidad al final de No Way Home. Ahora, el héroe deberá enfrentar una nueva crisis , ya que sus poderes comienzan a fallar en momentos clave , lo que lo obliga a buscar ayuda para entender qué está ocurriendo.

Durante la historia se ve que el protagonista se cruza con personajes inesperados como The Punisher , quien aparentemente tendrá un papel importante en la trama . Además, Peter acude con Bruce Banner para intentar descubrir el origen de su inestabilidad , lo que podría relacionarse con experimentos, mutaciones o efectos secundarios del hechizo que alteró el multiverso.

El avance también muestra referencias visuales a los primeros cómics del personaje, lo que ha hecho pensar a los fans que la película tomará inspiración directa del arco Brand New Day publicado en los cómics de Marvel, conocido por reiniciar varios aspectos de la vida de Peter Parker.

Otro de los temas que más llamó la atención fue la aparición de las actrices Sadie Sink y Kiernan Shipka, quienes forman parte del elenco pero cuyos personajes no han sido revelados oficialmente.

Durante meses se rumoró que podrían interpretar a Mary Jane Watson o Gwen Stacy, dos de los personajes más importantes en la historia de Spider-Man, pero hasta ahora Marvel Studios no ha confirmado ninguna de estas teorías.

spider man brand

El personaje de Spider-Man apareció por primera vez el 10 de agosto de 1962 en el cómic Amazing Fantasy #15, creado por Stan Lee y Steve Ditko.

El éxito fue tan grande que poco después se lanzó la serie The Amazing SpiderMan #1, iniciando una de las historias más importantes en la cultura pop. Desde entonces, Peter Parker se ha convertido en uno de los superhéroes más populares del mundo, y cada nueva película genera enorme expectativa entre los fans.