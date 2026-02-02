¿Es obligatorio renovar el pasaporte? Cuánto cuesta y cómo tramitarlo

El Gobierno actualizó los cambios para adaptarlos a estándares internacionales y la medida comenzó a regir el 1 de febrero.

Los pasaportes actuales seguirán con su validez hasta su vencimiento, sin obligación de renovación inmediata

De acuerdo a la nueva medida del Gobierno, comenzó a regir las nuevas modificaciones profundas en la presentación y confección del pasaporte. La misma busca modernizar los sistemas de identificación, ajustándolos a los estándares de seguridad que rigen a nivel global. Pero ante ello, surgen las principales dudas: ¿es obligatorio?, ¿cuánto cuesta? y ¿cómo se tramita?.

Todas las modificaciones quedaron formalizadas a través de las disposiciones 54/2026 y 55/2026 , publicadas en el Boletín Oficial. Desde la Dirección Nacional del Registro de las Personas (DNRP) señalaron que las mismas responden a la necesidad de cumplir con la normativa de la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI) , en particular la N° 9303/2015/2021 , que promueve el uso de nuevas tecnologías y mayores estándares de seguridad en los documentos de identificación y viaje.

Entre las modificaciones del pasaporte se apunta directamente al diseño: pasará a tener 34 páginas y una hoja de policarbonato personalizada con grabado láser, en línea con los estándares internacionales de seguridad y resistencia física.

Desde DNRP explicaron que el objetivo de los cambios es reforzar la protección de los datos personales y elevar el nivel de confiabilidad del documento , tanto para ciudadanos argentinos como para extranjeros que lo porten.

Pese a las nuevas modificaciones, el organismo aclaró que los documentos ya emitidos antes de la entrada en vigencia de la medida seguirán siendo válidos hasta su fecha de vencimiento , salvo que una futura norma disponga lo contrario.

Al mismo tiempo, se detalló que durante el período de transición, se continuará utilizando el stock de insumos disponibles, por lo que los pasaportes confeccionados con materiales actuales mantendrán su validez, una decisión que apunta a optimizar recursos y evitar el desperdicio de insumos del Estado.

Nuevos pasaportes: cuándo entran en vigencia y cómo saco el turno

Según las nuevas disposiciones, la medida del nuevo DNI y Pasaporte comenzó a regir el domingo 1° de febrero. Para tener el nuevo documento es necesario solicitar un turno a través de la app "Mi Argentina" o acercarse a un Registro Civil o Centro de Documentación del Renaper.

De igual manera, desde el Ministerio del Interior aclararon que ambos documentos actuales siguen siendo aptos para viajar, votar y realizar cualquier tipo de trámite civil o comercial.

En lo que respecta al nuevo pasaporte, su modificación servirá para facilitará el ingreso a países con controles migratorios estrictos, ya que la tecnología del chip y la hoja de datos cumplen con los requisitos más exigentes del mundo. Esto reduce los tiempos de espera en las aduanas y brinda una mayor tranquilidad a los viajeros.

Nuevo Pasaporte: cuánto costarán

Aunque todavía no se confirmó un aumento oficial en el costo de los nuevos documentos, es posible que los precios se ajusten con la implementación de los cambios, tal como sucede a lo largo del año con respecto a las variaciones en el costo de vida.

Actualmente, el pasaporte tiene diferentes costos de acuerdo a la urgencia. En lo que respecta a los menores de 18 años, se requiere de una autorización judicial o de los padres, según corresponda. El trámite también se gestiona con turno previo.

