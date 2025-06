Es estadounidense, vive en Córdoba y reveló qué es lo que no le gusta de los argentinos: "Nunca te dicen..."

Este es el caso de la usuaria de TikTok @muyabbey, quien compartió un video que se viralizó rápidamente. Titulado "Argentinismos que me quiero sacar PT.1" , el video muestra a la protagonista hablando sobre una costumbre de nuestro país que a ella tanto no le agrada. Sin embargo, reveló que hasta ella misma ha adoptado este modismo, aunque no se lo puede sacar de la cabeza.

"Argentinismos que me han pegado y estoy intentando que se me despeguen, parte 1. Me llamo Abbey, soy yanqui y hace ocho años que vivo en Argentina", se presenta la joven, que agrega: "Algo que hacen los argentinos, que se me pegó y estoy tratando de sacarme el hábito es dar explicaciones".

Reto viral Tik Tok

La protagonista argumenta que, en vez de responder con un simple "no", los argentinos dan muchísima explicación para todo: "No, porque mi primo tiene no se qué, o mi mamá tiene un problema o los chicos... no me importa, está bien, incluso si no podés o no querés. Por el contrario, eso es algo que me gusta de mi cultura de origen".

"Es más práctico", sentenció Abbey, quien recibió una gran cantidad de comentarios. Entre estos, muchos usuarios bromeaban con la curiosa costumbre, mientras que otros defendieron a los argentinos.

"Es que no estamos dando explicaciones, estamos mintiendo cuando hacemos eso jajaja", "es porque no queremos ser o quedar antipáticos si debemos decir "no" a algo" y "es parte de ser argentino, funciona bien aunque parezca menos práctico" fueron alguno de los más destacados.

El video de la joven estadounidense que vive en Córdoba