16 de marzo de 2026 Inicio
En Vivo

Es española, visitó Argentina y reveló cuál es el detalle que enamora a todo el mundo

La repercusión de sus palabras ha servido para que otros viajeros internacionales se sumen a la conversación, aportando sus propias experiencias.

Por
La española que se volvió tendencia en argentina por sus dichos sobre nuestra forma de hablar

La española que se volvió tendencia en argentina por sus dichos sobre nuestra forma de hablar

  • La usuaria @liidyascarlet inició un debate digital sobre la jerarquía de los acentos hispanos. Según la joven, el acento argentino se encuentra "un paso por delante" del resto.

  • Destacó que incluso términos coloquiales o reproches resultan agradables cuando los dice un argentino.

  • Recordó cómo, desde su infancia en España, los personajes argentinos en televisión ya destacaban por su forma de hablar.
  • Mencionó con humor que hasta las ofensas suenan "lindas" gracias a la entonación rítmica del país.

Una turista de origen español ha captado la atención de miles de usuarios en plataformas digitales tras compartir sus impresiones detalladas sobre su reciente viaje por la República Argentina. El análisis de la visitante destaca cómo ciertos comportamientos sociales, que para los residentes locales resultan naturales o incluso pasan inadvertidos, poseen un valor agregado incalculable para quienes descubren el país por primera vez.

Entre el 24 de marzo y el 2 de abril, primer feriado del período de Semana Santa, habrá solo 9 días de diferencia.
Te puede interesar:

Cuántos días pasan entre el próximo feriado de marzo y Semana Santa en 2026

Más allá de la anécdota personal, el fenómeno de este tipo de contenidos subraya el impacto que las redes sociales tienen actualmente en la promoción de la marca país y en la construcción de una imagen global positiva. Los especialistas en turismo destacan que estas valoraciones espontáneas suelen tener una mayor credibilidad para el público joven.

Qué dijo la española sobre los argentinos que se volvió viral en pocas horas

-viral argentina

La creadora de contenido española conocida como @liidyascarlet generó una amplia repercusión en redes sociales al expresar su fascinación por una característica distintiva de la cultura argentina: su tonada.

A través de un video, la joven planteó que el acento de Argentina posee una superioridad estética y emocional por sobre otros dialectos del español, destacando que incluso las expresiones informales o los reclamos suenan atractivos al oído extranjero.

Lidya comparó su percepción actual con los recuerdos de las producciones audiovisuales que consumía en España, concluyendo que esta forma de hablar dota de un encanto especial a cualquier persona, independientemente de su apariencia física, y posiciona al habla rioplatense en un lugar de privilegio para los visitantes internacionales.

Noticias relacionadas

El caso que sorprendió a todos: No tenía explicación hasta que los médicos descubrieron el verdadero motivo

Se despertó y vio su cuerpo totalmente azul: cuando fue al hospital el diagnóstico sorprendió a todos

play

Crimen del docente en Virrey del Pino: la millonaria deuda del policía acusado del asesinato

León Tolstói, pensador ruso 

León Tolstói, filósofo: "El secreto de la felicidad no es hacer siempre lo que se quiere"

Quién era Cristian Pereyra, el docente de La Matanza que manejaba para una app y fue asesinado durante un viaje

Quién era Cristian Pereyra, el docente de La Matanza que era chofer de aplicación y fue asesinado durante un viaje

Agostina Páez se encuentra con tobillera electrónica en Brasil a la espera del juicio por racismo.
play

Ya tiene fecha el juicio contra la abogada argentina en Brasil: podría recibir hasta 15 años de prisión

play

Un policía asesinó a un docente que trabajaba de chofer de aplicación para robarle el auto

Rating Cero

Fito Páez y Sofía Gala fueron vistos juntos en Rosario: el cariñoso video

Fito Páez y Sofía Gala fueron vistos juntos en Rosario: el cariñoso video

La historia se desarrolla en los paisajes paradisíacos de República Dominicana, donde una familia llega para disfrutar de unas vacaciones que prometían ser inolvidables.
play

Secretos, crímenes y una familia particular: esta serie la está rompiendo a Netflix y es lo más visto del momento

El olvido en los Oscar que generó bronca en redes sociales: no mencionaron a Héctor Alterio en el In Memoriam

El olvido en los Oscar que generó bronca en redes sociales: no mencionaron a Héctor Alterio en el In Memoriam

Sofía Jujuy Jiménez sorprendió con su nuevo look chocolate extremo.

La impresionante transformación de Sofía Jujuy Jiménez: pasó a un look "chocolate extremo"

Violeta Kreimer en los Oscar 2026.
play

La argentina Violeta Kreimer ganó un Oscar por Mejor cortometraje de ficción

Una batalla tras otra ganó Mejor película.
play

Una batalla tras otra ganó Mejor película, sumó seis estatuillas y fue la gran vencedora de los Oscar 2026

últimas noticias

Murió Marcelo Araujo: la enfermedad que terminó con la vida del histórico relator de fútbol

De qué murió Marcelo Araujo

Hace 18 minutos
El nuevo Audi Q3 llega importado de Hungría.

Audi renovó uno de sus SUV más exitosos en Argentina

Hace 24 minutos
Entre el 24 de marzo y el 2 de abril, primer feriado del período de Semana Santa, habrá solo 9 días de diferencia.

Cuántos días pasan entre el próximo feriado de marzo y Semana Santa en 2026

Hace 34 minutos
La española que se volvió tendencia en argentina por sus dichos sobre nuestra forma de hablar

Es española, visitó Argentina y reveló cuál es el detalle que enamora a todo el mundo

Hace 42 minutos
Elegir el canal adecuado puede mejorar el resultado final de la inversión.

Plazo fijo: cuánto podés ganar si depositas 810.000 pesos a 30 días en marzo 2026

Hace 51 minutos