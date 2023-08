Es argentino, contó cuánto gana por lavar autos en Australia y se volvió viral

En el video, el argentino comienza diciendo: “Acá es bastante común encontrar trabajos casuales de un par de días o algunas semanas. Esto sirve por si querés hacer un dinero extra o simplemente hasta que te salga algo fijo”.

Luego mostró el trabajo que consiguió por el día: “Después de un colectivo y un tren llegué a la estación de Kirrawee. Se trata de un taller de chapa y pintura para autos y a mí en realidad me llamaron para ser general hand. Así que me imaginé que iba a ser asistente”.

Cuando llegó se enteró que su tarea iba a ser lavar autos para que estén listos para cuando los vayan a retirar los compradores: “Me citaron a las 7:30 de la mañana pero empezamos a trabajar 8:15 entre charlas y un café que el jefe invitó para todo el equipo”, comentó.

Un dia de trabajo lavando autos en Australia Te cuento como fue un día en este trabajo casual que agarré por un día con el objetivo de hacer un dinero extra mientras seguía en la búsqueda de un trabajo más estable. Me sigo sorprendiendo con la liviandad de muchos trabajos en Australia, hasta ahora en casi todos los trabajos que hice (que fueron MUCHOS), siempre fuimos más personas de las que se necesitaban para las tareas que había que hacer, lo que hace los laburos muy tranqui. Otra reflexión que hago sobre este tipo de trabajos es que por lo general se trabaja sin apuros, no como en los trabajos de hospitality o atención al público, que suelen ser los que la mayoría de los backpackers encuentran primero. Sigo sumando experiencias nuevas, aprendiendo cada día y valorando todo lo que me toca hacer. Espero que les sirva de algo este video, cualquier info pueden pedirla en comentarios.