15 de octubre de 2026 Inicio
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Boca: Leonel Flores protagonizó una olla popular en Lanús y se hizo viral

El juvenil del Xeneize asistió a una iniciativa en un club de futsal convocada por un influencer, se sacó fotos con los hinchas y firmó camisetas.

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Leonel Flores participó de una olla popular en Lanús.

Leonel Flores participó de una olla popular en Lanús.

El delantero de Boca Leonel Flores asistió a una olla popular en un club de futsal de la localidad de Monte Chingolo, ubicada en Lanús, mientras se prepara para el partido de este viernes contra Talleres en la Bombonera por el Torneo Clausura 2026. El juvenil asistió a un grupo de vecinos y se sacó fotos con otras personas que participaron.

Leandro Paredes, mediocampista de Boca.
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Flores formó parte de una iniciativa encabezada por su amigo e influencer Leo Silva para ayudar con comida a vecinos del barrio, mientras que también concurrió al lugar, compartió tiempo y se sacó fotos con los que asistieron. Además, firmó camisetas de distintos hinchas de Boca que se acercaron.

Leonel Flores asistió a una olla popular en Lanús.

Leonel Flores asistió a una olla popular en Lanús.

"Bien de abajo y le meto ganas todos los días para cumplir mis metas, seguimos dando comida y marcando la diferencia. Feliz de sacarle una sonrisa al barrio. ¡De Chingolo para el mundo!", destacó Silva sobre el juvenil de 19 años.

El delantero es considerado como una de las últimas grandes apariciones en el Xeneize tras su debut el 16 de julio en el triunfo 2-0 contra Sarmiento de Junín por los 16avos de la Copa Argentina, donde anotó el segundo gol del equipo en el estadio Marcelo Bielsa. Tras su primer partido, acumula 20 encuentros y cuatro tantos en Boca, con varios partidos en los que se destacó y que lo llevaron a ser convocado por el entrenador Lionel Scaloni a la Selección argentina.

Boca: cómo está Leandro Paredes de su desgarro y qué chances tiene de jugar contra Vasco da Gama

El mediocampista Leandro Paredes inició un tratamiento especial con plasma rico en plaquetas con el objetivo de estar disponible para el partido de Boca contra Vasco da Gama en Brasil por el partido de vuelta de las semifinales de la Copa Sudamericana, en el que el Xeneize deberá imponerse tras la derrota 1-0 en la ida en la Bombonera.

Paredes se desgarró el isquiotibial derecho durante el empate 2-2 de Boca con Instituto en Córdoba por el Torneo Clausura 2026 y avanza en su recuperación tras completar tareas diferenciadas. Por lo pronto, el miércoles fue examinado nuevamente por los kinesiólogos del club para determinar si podrá jugar contra el conjunto brasileño.

En tal sentido, Rodolfo Arruabarrena deberá resolver si incluye a Paredes pese a que transcurrirán menos de dos semanas tras el desgarro contra la Gloria. La intención del mediocampista es viajar al país vecino y que el entrenador decida los pasos a seguir del mediocampista, quien en la ida fue reemplazado por el chileno Williams Alarcón.

El futbolista había ingresado a los 10 minutos del segundo tiempo contra Instituto y se retiró a los 25 hacia el banco con visibles gestos de dolor. Luego, se dirigió al vestuario asistido con una compresa de hielo en la zona afectada.

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