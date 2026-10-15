Boca: Leonel Flores protagonizó una olla popular en Lanús y se hizo viral El juvenil del Xeneize asistió a una iniciativa en un club de futsal convocada por un influencer, se sacó fotos con los hinchas y firmó camisetas. Por Agregar C5N en









Leonel Flores participó de una olla popular en Lanús.

El delantero de Boca Leonel Flores asistió a una olla popular en un club de futsal de la localidad de Monte Chingolo, ubicada en Lanús, mientras se prepara para el partido de este viernes contra Talleres en la Bombonera por el Torneo Clausura 2026. El juvenil asistió a un grupo de vecinos y se sacó fotos con otras personas que participaron.

Flores formó parte de una iniciativa encabezada por su amigo e influencer Leo Silva para ayudar con comida a vecinos del barrio, mientras que también concurrió al lugar, compartió tiempo y se sacó fotos con los que asistieron. Además, firmó camisetas de distintos hinchas de Boca que se acercaron.

Leonel Flores asistió a una olla popular en Lanús. "Bien de abajo y le meto ganas todos los días para cumplir mis metas, seguimos dando comida y marcando la diferencia. Feliz de sacarle una sonrisa al barrio. ¡De Chingolo para el mundo!", destacó Silva sobre el juvenil de 19 años.

El delantero es considerado como una de las últimas grandes apariciones en el Xeneize tras su debut el 16 de julio en el triunfo 2-0 contra Sarmiento de Junín por los 16avos de la Copa Argentina, donde anotó el segundo gol del equipo en el estadio Marcelo Bielsa. Tras su primer partido, acumula 20 encuentros y cuatro tantos en Boca, con varios partidos en los que se destacó y que lo llevaron a ser convocado por el entrenador Lionel Scaloni a la Selección argentina.

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