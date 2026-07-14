Una influencer argentina sufrió un violento ataque en Atlanta: la salvaron cuatro hinchas

Melina Moriatis contó que un hombre la persiguió dentro de un hotel de Estados Unidos y que la situación terminó con una intervención policial. La periodista deportiva destacó la ayuda de cuatro argentinos que la protegieron.

Melina Moriatis, periodista deportiva e influencer argentina con más de 680 mil seguidores en Instagram, denunció que sufrió un intento de abuso dentro de un hotel de Atlanta mientras se encontraba en Estados Unidos por la cobertura del Mundial 2026 . La joven relató el dramático episodio a través de sus redes sociales.

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Según contó en un video publicado en su cuenta personal, el hecho ocurrió durante la madrugada del lunes, poco después de que arribara a la ciudad luego de su jornada laboral. La situación comenzó cuando ingresó al establecimiento para realizar el check-in y observó a un hombre en el lobby.

Moriatis explicó que, tras recibir la llave de su habitación, se dirigió hacia el ascensor, pero el sujeto comenzó a seguirla. Incluso ingresó con ella al elevador, aunque la periodista logró salir antes de que las puertas se cerraran y volvió rápidamente a la recepción para pedir ayuda.

Una trabajadora del hotel intentó intervenir ante la situación, pero no logró detener al hombre. En ese momento, otro huésped argentino también se acercó para ayudar, aunque el episodio escaló hasta que aparecieron cuatro compatriotas que intercedieron para protegerla.

Los jóvenes sanjuaninos Gonzalo Pérez, Juan Ignacio Turcato, Nicolás Tomasini y Fran Hidalgo se acercaron al lugar luego del pedido de auxilio de Moriatis, quien les pidió que formaran una barrera para impedir que el hombre pudiera acercarse mientras intentaba ponerse a salvo.

La situación se volvió cada vez más peligrosa cuando el agresor reaccionó con violencia y atacó a los cuatro argentinos. "Cuando hacen la barrera, este hombre se puso totalmente violento, agarró algo que encontró como arma, los empezó a lastimar, los cortó, me empezó a perseguir", relató.

De acuerdo con el testimonio de la influencer, el hombre tomó un objeto cortante y comenzó a golpear a quienes intentaban frenarlo. Mientras otros huéspedes alertaban a la Policía, Moriatis logró escapar y esconderse dentro del hotel para evitar que pudiera encontrarla.

La espera hasta la llegada de los efectivos fue de aproximadamente media hora, según explicó la periodista. Durante ese tiempo, los cuatro jóvenes contuvieron al agresor y evitaron que la situación terminara en una tragedia mayor.

"Los chicos aguantando los golpes, aguantando la situación para salvarme la vida, porque hubiese terminado en una tragedia horrible", expresó Moriatis al recordar el momento. Finalmente, cuando llegó la Policía al establecimiento, el hombre fue detenido y trasladado.

"Intentaron abusarme", aseguró la influencer en el video que compartió con sus seguidores, donde mostró imágenes posteriores al episodio y parte del audio registrado durante la emergencia. En una de las grabaciones se escucha que ella alerta a los presentes: "Tiene una navaja".

Luego del episodio, Moriatis utilizó sus redes sociales para agradecerles a los cuatro argentinos que la ayudaron y reflexionó sobre la actitud que tuvieron durante la situación. "No sé si alguien de otro país realmente tiene la solidaridad esta nuestra de defender a muerte a un desconocido", escribió.

Quién es Melina Moriatis, la influencer atacada en Atlanta

Moriatis reside en Miami y es prima de Stefy y Vicky Xipolitakis. Con una trayectoria ligada al periodismo deportivo y al fitness, suele compartir viajes y coberturas internacionales con su comunidad de seguidores, que acompañó su relato luego del violento episodio ocurrido en Estados Unidos.

Melina Moriatis, la periodista e influencer fit, es prima de las hermanas Xipolitakis. Instagram: /melimoriatisfit

La periodista deportiva destacó que el gesto de los jóvenes reflejó, según sus palabras, una característica de los argentinos más allá del fútbol. Por ese motivo, inició una campaña para conseguirles entradas para el partido de la Selección argentina en Atlanta por las semifinales del Mundial 2026.