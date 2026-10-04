Brandon Eliseo Rearte, de un año y ocho meses, había desaparecido durante la mañana del sábado en Marapa. Su cuerpo fue encontrado horas después en un canal ubicado a unos cinco kilómetros de su casa. También fueron detenidos una tía y la pareja de ella.

Encontraron muerto a un bebé en un canal de Tucumán: detuvieron a sus padres y a otros dos familiares

La Justicia de Tucumán ordenó detener a los padres de Brandon Eliseo Rearte , un bebé de un año y ocho meses que fue encontrado muerto dentro de un canal de riego en la localidad de Marapa , departamento Juan Bautista Alberdi. La medida también alcanzó a una tía del niño y a la pareja de esta mujer.

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La investigación está a cargo de la Fiscalía de Homicidios del Centro Judicial Concepción, conducida por la fiscal Luciana Cecoti, y fue caratulada como muerte dudosa . Hasta el momento, no se informó que alguno de los cuatro familiares haya sido señalado judicialmente como responsable del fallecimiento.

Los detenidos son la madre del niño, Michel Aylen Chumba, de 20 años; su padre, Fabio Antonio Rearte, de 24; su tía, Micaela Luciana Rearte, de 28; y Víctor Gustavo Cabana , pareja de la mujer, de 43 años. La Fiscalía no dio a conocer cuáles fueron los elementos que motivaron las aprehensiones preventivas.

Brandon desapareció durante la mañana del sábado en el barrio San Cayetano , en Marapa. Al advertir que el pequeño no estaba, familiares y vecinos comenzaron a buscarlo y dieron aviso a la Policía.

El llamado que alertó sobre la desaparición se produjo alrededor de las 11.30. La madre formalizó la denuncia cerca de las 13 y, desde entonces, se desplegó un operativo en distintos sectores de la zona, con participación de efectivos policiales, familiares, vecinos y equipos de rescate.

Poco después, una vecina alertó sobre la presencia de un cuerpo en un canal de riego ubicado en inmediaciones del Loteo Elías, detrás del barrio Héroes de Malvinas. Cerca de las 13.40, los efectivos llegaron al lugar y confirmaron que se trataba de Brandon.

El canal se encuentra en terrenos pertenecientes a la Dirección de Recursos Hídricos y a unos cinco kilómetros de la vivienda familiar. Tras el hallazgo, intervino personal de Criminalística, Laboratorio y Medicina Legal para preservar la escena y reunir elementos que permitan reconstruir lo ocurrido.

El médico policial que examinó el cuerpo recomendó realizar una autopsia. Ese estudio será determinante para establecer la causa y la data de muerte, además de determinar si presentaba lesiones u otros indicios relevantes.

Entre las primeras hipótesis que analiza la investigación aparece la posibilidad de que el niño haya caído en un canal cercano al barrio San Cayetano y que la corriente de agua haya desplazado su cuerpo hasta el lugar donde fue encontrado. Sin embargo, esa posibilidad todavía debe ser corroborada mediante las pericias y los estudios forenses.

La Fiscalía continuará con la recolección de pruebas mientras aguarda los resultados de la autopsia. Con esa información buscará determinar qué ocurrió durante las horas en las que Brandon estuvo desaparecido y establecer si se trató de un accidente, si existió algún tipo de negligencia o si hubo intervención de terceros.