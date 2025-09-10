11 de septiembre de 2025 Inicio
Juicio a Bolsonaro: un magistrado votó en contra de la condena y le puso suspenso al desenlace

El expresidente de Brasil está a un voto de ser condenado por el intento de golpe de Estado contra Lula Da Silva. Todavía faltan los votos de Cármen Lúcia y Cristiano Zanin.

Jair Bolsonaro podría enfrentar una pena de más 40 años de prisión.

El expresidente de Brasil Jair Bolsonaro está al borde de ser condenado por su presunta participación en el intento de golpe de estado ocurrido a finales de 2022, luego de que perdiera las elecciones presidenciales frente a Luiz Inácio 'Lula' da Silva. El caso es de una relevancia histórica, ya que es la primera vez que un expresidente y altos mandos militares de Brasil enfrentan cargos por un intento de golpe de estado.

El juicio, que se está llevando a cabo en el Supremo Tribunal Federal, acusa a Bolsonaro de cinco delitos graves. Estos cargos incluyen la abolición violenta del Estado democrático de derecho, la conspiración golpista y la pertenencia a una organización criminal armada. También se le imputan delitos de daño agravado al patrimonio público y deterioro de bienes protegidos. El proceso judicial comenzó el 2 de septiembre y se espera que la sentencia final se emita en los próximos días.

Hasta el momento, dos de los cinco jueces que integran la sala, Alexandre de Moraes y Flávio Dino, ya han emitido su voto. Ambos han votado a favor de la condena de Bolsonaro. Con un tercer voto en la misma dirección, se alcanzaría la mayoría necesaria para declararlo culpable. Por otro lado, la defensa de Bolsonaro argumentó una restricción en su derecho a la defensa, alegando que no tuvieron tiempo suficiente para analizar la gran cantidad de pruebas presentadas.

Juicio a Bolsonaro: cómo votaron los jueces hasta ahora

El voto del juez Alexandre de Moraes fue el primero en ser emitido. En su fallo, Moraes argumentó que Bolsonaro lideró una supuesta "organización criminal" que promovió bloqueos de carreteras y campamentos frente a los cuarteles del ejército con el objetivo de impedir la investidura de Lula. Además, sostuvo que Bolsonaro intentó instaurar una "dictadura" después de su derrota electoral y afirmó que había planes para asesinar a Lula, al vicepresidente Geraldo Alckmin y a él mismo.

Posteriormente, el magistrado Flávio Dino también votó a favor de la condena de Bolsonaro, respaldando así la posición de Moraes. Con estos dos votos, el expresidente se acercó significativamente a una posible condena. Sin embargo, el proceso tomó un giro inesperado con el voto del juez Luiz Fux, quien se manifestó en contra de la condena.

El juez Fux justificó su voto disidente al aceptar el argumento de la defensa sobre la restricción del derecho de defensa. Según él, el enorme volumen de datos anexados al proceso, que supera los 70 terabytes, y el poco tiempo otorgado para su análisis, impidieron que los abogados de los acusados pudieran examinar adecuadamente las pruebas. Fux discrepó tanto de Moraes como de Dino, quienes habían rechazado estas cuestiones preliminares presentadas por la defensa.

Aún faltan los votos de la jueza Cármen Lúcia y del juez Cristiano Zanin, presidente de la Primera Sala y responsable de la conducción del proceso. Con el voto favorable de uno solo de ellos, Bolsonaro sería condenado. La sentencia final podría llevarse a cabo en las sesiones programadas para los próximos días. Si es declarado culpable, el expresidente podría enfrentar una pena de más de 40 años de prisión, según lo reportado por los medios locales.

