En un comunicado, la Ciudad informó que el manifestante falleció "de un paro cardíaco"

En un comunicado, el Gobierno de la Ciudad informó que la causa de muerte del manifestante en el Obelisco se debió a un "paro cardíaco " y que el " Same trasladó al hombre al Hospital Ramos Mejía" desde ese lugar.

La víctima identificada como Facundo Molares formaba parte del Movimiento Teresa Rodríguez, Votamos Luchar y Movimiento Rebelión Popular y estaba siendo parte de una protesta que realizaban esta tarde agrupaciones políticas de izquierda y organizaciones sociales convocada "contra la farsa electoral y la democracia del pueblo" cuando "la policía arremetió" contra los manifestantes", según indicaron los presentes en el hecho.

A su vez, hay cuatro manifestantes detenidos que fueron llevados a la Comisaría 13, en el barrio de Caballito.

"Marcha del MST quisieron prender fuego una urna. No se los dejó. Empezaron a agredir. Al momento de las 4 detenciones uno de ellos comenzó a convulsionar. Se llamó al SAME y se lo llevó al Ramos Mejía", señalaron fuentes de la policía porteña.

El testimonio de los manifestantes en el Obelisco

Según relató una testigo en C5N, la policía empezó a avanzar sobre los manifestantes tirando al piso al hombre al luego le habrían pisado la cabeza.

"Nosotros nos estábamos retirando y en un momento de confusión la policía empezó a empujar y a pegar a los compañeros. Empezaron a golpear a todos. Tanto a mujeres como a hombres. Había niños. No respetaron a nadie. No les importó nada", relató la mujer.

"Nosotros tratamos de defenderlo pero no pudimos porque ellos son muchos más y más fuertes. A este compañero en sí, que cayó y que no sabemos si está vivo o muerto, no lo podían reanimar. Lo primero que hicieron al compañero cuando lo agarraron fue pisarle la cabeza. Lo tenían entre dos pisándolo. El compañero ya estaba inconsciente", continuó la manifestante.

"Pedíamos que llamen a la ambulancia. Pedimos que nos dejaran ver al compañero y no nos dejaban tampoco. Nos agredían todo el tiempo", agregó.