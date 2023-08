Murió el hombre reprimido por la policía porteña en el Obelisco

Un hombre murió tras ser reprimido por la policía de la Ciudad de Buenos Aires en la plaza de la República frente al Obelisco donde se realizaba una manifestación pacifica. La noticia fue confirmada por el Sistema de Atención Médica de Emergencia (SAME). Se trata del periodista Facundo Molares Schoenfeld, quien participaba de la protesta.

La muerte de Molares por parte de un accionar desmedido de la Policía sucede en medio de una campaña en la que dirigentes como Patricia Bullrich plantean "mano dura" y un escenario de "a todo o nada".

Según relató una testigo en C5N, la policía empezó a avanzar sobre los manifestantes tirando al piso al hombre al luego le habrían pisado la cabeza.

"Nosotros nos estábamos retirando y en un momento de confusión la policía empezó a empujar y a pegar a los compañeros. Empezaron a golpear a todos. Tanto a mujeres como a hombres. Había niños. No respetaron a nadie. No les importó nada", relató la mujer.

"Nosotros tratamos de defenderlo, pero no pudimos porque ellos son muchos más y más fuertes. A este compañero en sí, que cayó y que no sabemos si está vivo o muerto, no lo podían reanimar. Lo primero que hicieron al compañero cuando lo agarraron fue pisarle la cabeza. Lo tenían entre dos pisándolo. El compañero ya estaba inconsciente", continuó la manifestante.

"Pedíamos que llamen a la ambulancia. Pedimos que nos dejaran ver al compañero y no nos dejaban tampoco. Nos agredían todo el tiempo", agregó.

Otra testigo contó que a la víctima incluso le dieron patadas en el piso. "Lo agarraron por detrás. Lo arrastraron al patrullero. Lo dejaron ahí un rato. Le apretaban el cuello con la rodilla y otros le daban patadas. El compañero no tenía nada para defenderse y ellos lo mataron", narró Delia, del movimiento Teresa Rodríguez Votamos Luchar.

Además hay cuatro manifestantes detenidos que fueron llevados a la Comisaría 13, en el barrio de Caballito.

El comunicado oficial del gobierno porteño

Por su parte, la oficina de Prensa de CABA informó que el hombre "murió de un paro cardíaco". "El SAME reportó que el hombre, de entre 40 y 45 años, sin documentación, fue trasladado al Hospital Ramos Mejía desde el Obelisco", dijo el escueto comunicado.

Añadió que "durante más de media hora se le hicieron maniobras de reanimación, hasta que se constató el fallecimiento" y sostuvo que "las causas del deceso se relacionan con un paro cardíaco producto de factores de riesgo".