15 de octubre de 2026 Inicio
En Vivo

En medio del juicio por la muerte de Diego Maradona, Dalma apuntó contra Jana: "De ser mala leche y traicionera no se vuelve"

La actriz publicó un posteo dedicado a su hermana, luego de que su abogado pidiera la absolución del psicólogo Carlos Díaz en el juicio por la muerte del 10 y aseguró: “Todos tienen la misma culpa”.

Por
Dalma Maradona apuntó contra Jara Maradona

Dalma Maradona apuntó contra Jara Maradona

Redes sociales

En el medio del juicio por la muerte de Diego Maradona, Dalma lanzó una serie de historias en Instagram contra Jana, luego de que ella pida la absolución del psicólogo Carlos Díaz. “Todos tienen la misma culpa”, aseguró y contó que el profesional había pedido que dejen de verlo a su padre.

Dalma Maradona reveló qué es lo único que no le permite a sus hijas.
Te puede interesar:

El único "no" de Dalma Maradona a sus hijas: el límite que les puso y que involucra a Diego Maradona

Después de la audiencia del martes, el abogado de Jana, Félix L’Infante, pidió que el profesional de la salud sea absuelto porque consideró que sus acciones y omisiones fueron propias de su función como terapeuta. Esa misma postura, también la tomaron las hermanas de Diego.

Por eso, Dalma explotó y apuntó: "Ojalá mi papá pueda tener la justicia que se merece y que TODOS los involucrados paguen las consecuencias. Jana decidió con su abogado pedir la absolución del psicólogo Carlos Díaz. Inentendible por donde se lo mire".

Y agregó: "Él fue el que nos dijo teníamos que dejar de visitar a mi papá porque era parte de respetar el tratamiento. Es también el que en audios dice que tiene miedo que lo allanen y el que junto a Cosachov y Luque piensa un plan para que la culpa de ellos sea nuestra. El mismo que opinaba que medicación había que darle a mi papá. ES JANA LA QUE PIDE SU ABSOLUCIÓN".

Fue entonces que cerró: "Da la casualidad que Jana pide para Díaz lo pide el abogado de las hermanas de mi papá. Me pregunto quién trae a Díaz a la vida de mi papá, dicho por él. Podemos pensar distinto en un montón de cosas, pero no en la forma de pedir justicia por mi papá. Ahí yo no transo. De última blanquea de qué lado estás así es todo más fácil... de ser mala leche y traicionera no se vuelve".

El explosivo posteo de Gianina Maradona por la muerte del Diego: "Todos tienen la misma culpa"

Gianinna Maradona publicó un contundente mensaje en sus redes sociales en medio del juicio por la muerte de su padre, Diego Maradona. “Están los que hicieron las cosas mal y los que no hicieron nada. Todos tienen la misma culpa porque un ser humano murió. Fin”, escribió la hija del Diez en una historia de Instagram.

El posteo se conoció después de la audiencia del martes, cuando Félix L’Infante, abogado de Jana Maradona, pidió la absolución del psicólogo Carlos Díaz, uno de los profesionales de la salud imputados en la causa. Por el contexto en el que fue difundido, el mensaje de Gianinna fue interpretado como una respuesta a esa postura.

Durante su alegato, L’Infante cuestionó el comportamiento de Díaz y lo calificó de “errático”, pero sostuvo que no se había podido demostrar que sus decisiones y omisiones estuvieran vinculadas con las obligaciones propias de su función como terapeuta. Por ese motivo, solicitó que fuera absuelto.

La posición del letrado contrastó con los planteos de otras querellas, que apuntaron contra los integrantes del equipo que atendió a Maradona durante sus últimos días de vida y reclamaron condenas para varios de los acusados.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Por problemas de salud, Ramón Dupuy declarará por videollamada desde La Pampa.

Juicio por la desaparición de Loan Peña: declara el abuelo de Lucio Dupuy

Las lloviznas se mantendrán durante el transcurso de la jornada. 

Buenos Aires está bajo una alerta por tormentas: a qué hora llueve y cuándo se retira el bloqueo atmosférico

Resultados del Loto Plus del miércoles 14 de octubre de 2026.

Loto Plus: 7 apostadores acertaron 5 números del Sale o Sale y se llevaron más de $5 millones

Estos son los resultados del sorteo del miércoles 14 de octubre de 2026.

Quini 6: 7 apostadores se llevaron más de $52 millones cada uno en el sorteo de Siempre Sale

La ANSES detalló el cronograma de pagos de este jueves.

Cuándo cobro ANSES: jubilaciones y pensiones, AUH, SUAF, Embarazo, Pensiones No Contributivas y Progresar, este jueves 15 de octubre

Dalma y Gianinna Maradona junto a Fernando Burlando en el juicio por la muerte de Diego Armando Maradona.

Juicio por Maradona: Burlando pidió 15 años de prisión para Luque y 10 para Cosachov por homicidio

Rating Cero

¿Quiénes ganaron el Martín Fierro?

Quién se llevó el premio Martín Fierro de Oro: la lista de ganadores, uno por uno

Julieta Prandi no ocultó su malestar.

"Me siento avergonzada": Julieta Prandi habló tras su conflictiva separación de Emanuel Ortega

El día que Roña apuntó contra Wanda Nara y el jurado de MasterChef.
play

El día que Jorge "Roña" Castro le reclamó una promesa incumplida a Wanda Nara: "Nunca me atendió el teléfono"

Tras los dichos de su hijo, los vecinos lo quieren afuera del barrio.

Darío Giordano y su mujer fueron escrachados en Chapadmalal tras las declaraciones del hijo de Romina Yan

Julieta Ortega, sin filtro sobre la separación del momento: qué dijo.

Julieta Ortega sorprendió al hablar de la separación de su hermano y Julieta Prandi: "No sé cómo llamarla"

Hillary Swank junto a su esposo Philip Schneider en 2023.

Madre a los 52: una actriz de Hollywood anunció su embarazo y sorprendió a sus seguidores

últimas noticias

Georgieva encabezó la charla con los ministros de Economía. 

Georgieva aseguró que Argentina podría cancelar el pago de la deuda antes de 2034

Hace 9 minutos
El dólar oficial y una semana marcada por la estabilidad.

El dólar se mantiene estable, debajo de $1.540

Hace 39 minutos
Dalma Maradona apuntó contra Jara Maradona

En medio del juicio, Dalma Maradona apuntó contra Jana: "De ser mala leche y traicionera no se vuelve"

Hace 48 minutos
Arrestaron al dueño de la escuela y se abrió una investigación para determinar el origen de la tragedia. 

Se derrumbó el techo de una escuela en Pakistán: al menos 32 alumnos muertos y 45 heridos

Hace 1 hora
Por problemas de salud, Ramón Dupuy declarará por videollamada desde La Pampa.

Juicio por la desaparición de Loan Peña: declara el abuelo de Lucio Dupuy

Hace 1 hora