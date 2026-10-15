La actriz publicó un posteo dedicado a su hermana, luego de que su abogado pidiera la absolución del psicólogo Carlos Díaz en el juicio por la muerte del 10 y aseguró: “Todos tienen la misma culpa”.

En el medio del juicio por la muerte de Diego Maradona, Dalma lanzó una serie de historias en Instagram contra Jana, luego de que ella pida la absolución del psicólogo Carlos Díaz. “Todos tienen la misma culpa”, aseguró y contó que el profesional había pedido que dejen de verlo a su padre.

El único "no" de Dalma Maradona a sus hijas: el límite que les puso y que involucra a Diego Maradona

Después de la audiencia del martes, el abogado de Jana, Félix L’Infante, pidió que el profesional de la salud sea absuelto porque consideró que sus acciones y omisiones fueron propias de su función como terapeuta. Esa misma postura, también la tomaron las hermanas de Diego.

Por eso, Dalma explotó y apuntó: "Ojalá mi papá pueda tener la justicia que se merece y que TODOS los involucrados paguen las consecuencias. Jana decidió con su abogado pedir la absolución del psicólogo Carlos Díaz. Inentendible por donde se lo mire ".

Y agregó: "Él fue el que nos dijo teníamos que dejar de visitar a mi papá porque era parte de respetar el tratamiento. Es también el que en audios dice que tiene miedo que lo allanen y el que junto a Cosachov y Luque piensa un plan para que la culpa de ellos sea nuestra. El mismo que opinaba que medicación había que darle a mi papá. ES JANA LA QUE PIDE SU ABSOLUCIÓN ".

Fue entonces que cerró: "Da la casualidad que Jana pide para Díaz lo pide el abogado de las hermanas de mi papá. Me pregunto quién trae a Díaz a la vida de mi papá, dicho por él. Podemos pensar distinto en un montón de cosas, pero no en la forma de pedir justicia por mi papá. Ahí yo no transo. De última blanquea de qué lado estás así es todo más fácil... de ser mala leche y traicionera no se vuelve ".

El explosivo posteo de Gianina Maradona por la muerte del Diego: "Todos tienen la misma culpa"

Gianinna Maradona publicó un contundente mensaje en sus redes sociales en medio del juicio por la muerte de su padre, Diego Maradona. “Están los que hicieron las cosas mal y los que no hicieron nada. Todos tienen la misma culpa porque un ser humano murió. Fin”, escribió la hija del Diez en una historia de Instagram.

El posteo se conoció después de la audiencia del martes, cuando Félix L’Infante, abogado de Jana Maradona, pidió la absolución del psicólogo Carlos Díaz, uno de los profesionales de la salud imputados en la causa. Por el contexto en el que fue difundido, el mensaje de Gianinna fue interpretado como una respuesta a esa postura.

Durante su alegato, L’Infante cuestionó el comportamiento de Díaz y lo calificó de “errático”, pero sostuvo que no se había podido demostrar que sus decisiones y omisiones estuvieran vinculadas con las obligaciones propias de su función como terapeuta. Por ese motivo, solicitó que fuera absuelto.

La posición del letrado contrastó con los planteos de otras querellas, que apuntaron contra los integrantes del equipo que atendió a Maradona durante sus últimos días de vida y reclamaron condenas para varios de los acusados.