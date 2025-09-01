IR A
Un famoso cantante de cumbia reveló su nueva pareja y es influencer: de quién se trata

El cantante compartió imágenes junto a su pareja. La influencer española respondió con un mensaje que se volvió viral.

La pareja se mostró unida y feliz, despertando una ola de mensajes positivos por parte del público.

Emanuel Noir, la voz principal de Ke Personajes, sorprendió a sus seguidores al confirmar públicamente que está en una nueva relación. La noticia llegó de la mano de un posteo en su cuenta de Instagram en el que mostró imágenes con su pareja y acompañó con una frase que dejó en claro el momento personal que está viviendo.

El líder de una de las bandas de cumbia más populares de nuestro país eligió compartir este momento con una publicación, que rápidamente generó repercusión entre sus fanáticos. En las fotos se lo ve muy enamorado junto a su novia, dejando atrás cualquier especulación sobre su vida sentimental. La mujer es una figura conocida en el mundo digital.

Quién es la nueva pareja de Emanuel Noir, el cantante de Ke Personajes

Se trata de Gemma Collado, influencer española que desde hace varios años mantiene una fuerte presencia pública. Su primera aparición fue en 2016 dentro del reality chileno ¿Volverías con tu ex?, donde destacó por su carácter extrovertido y se convirtió en una de las participantes más recordadas. En 2017 volvió a la pantalla en Doble Tentación, otro formato televisivo de gran repercusión en Chile.

Si bien su paso por los realities estuvo acompañado de momentos polémicos, esa exposición le abrió las puertas a las redes sociales, donde consolidó una sólida comunidad. Con el tiempo decidió alejarse de la televisión para volcarse de lleno al ámbito digital, donde hoy reúne cerca de un millón de seguidores en Instagram. En esa red comparte reflexiones, experiencias de vida y ahora también parte de su relación con el músico argentino.

En su perfil se presenta como “lifestyle y doglover”, y combina contenidos de moda, bienestar y relatos personales. Uno de los episodios más importantes que compartió con su audiencia ocurrió en 2023, cuando comentó que atravesó una parálisis facial conocida como parálisis de Bell. Documentó su proceso de recuperación con ejercicios y mensajes de superación, inspirando a miles de usuarios.

El anuncio del romance con Emanuel Noir no pasó desapercibido. Mientras él escribió “En el momento justo de mi vida, Dios obró con tu presencia. Presente y futuro”, ella respondió con un carrusel de imágenes y la frase “Re mal, pero mal de bien”, que rápidamente se viralizó entre sus fanáticos.

