Escándalo por coimas: procesaron al jefe de seguridad de Nordelta por encubrimiento El juez federal Sebastián Casanello dictó el procesamiento de Ariel de Vicentis por obstrucción a los allanamientos realizados en una de las casas de los Kovalivker, en la causa en la que investiga un esquema de corrupción en la Agencia Nacional de Discapacidad. Por Vanesa Petrillo







De Vicentis había negado haber avisado a los Kovalivker sobre los allanamientos.

Desobediencia, estorbo de acto funcional y encubrimiento, son los delitos por los que quedó procesado Ariel de Vicentis, el jefe de seguridad de Nordelta, por no colaborar con las fuerzas de seguridad que se apersonaron en el barrio privado para llevar adelante allanamientos en la casa de los Kovalivker, en la causa que investiga el escándalo por coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) que destaparon los audios filtrados de su extitular Diego Spagnuolo.

Para el juez Sebastián Casanello, en Nordelta existe "una suerte de protocolo no escrito que exhibe un modus operandi acerca de cómo no colaborar con las fuerzas de seguridad". El magistrado aseguró que en el barrio hubo un "procedimiento obstructivo cuya eficacia radica principalmente en la demora y la anulación del factor sorpresa".

De Vicentis argumentó al prestar declaración indagatoria que "estaba de vacaciones" cuando se presentó la Policía de la Ciudad en uno de los allanamientos en Nordelta, pero que se interesó por "celo profesional". Así, se excusó y buscó desligarse de la sospecha de que fue él quien alertó sobre la presencia policial a Jonathan Kovalivker, uno de los propietarios de la droguería Suizo Argentina.

Kovalivker no tenía pedido de captura, pero logró salir del barrio y mantenerse fuera del radal judicial por varios días. Buscaban su teléfono, que finalmente fue entregado días después, cuando se puso a disposición del juzgado. Emmanuel Kovalivker, el hermano de Jonathan, fue justo interceptado cuando intentaba abandonar el barrio. A él le secuestraron 266 mil dólares en sobres.