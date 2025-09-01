Los actores, que se mostraron distantes, protagonizaban En otras palabras y este fin de semana brindaron la última función en San Juan.

Gimena Accardi y Andrés Gil decidieron cerrar este fin de semana el telón de En otras palabra, la obra de teatro que protagonizaron y que era dirigida por Nicolás Vázquez , con una despedida cargada de emociones en San Juan .

Después de más de un año y medio de gira, las últimas funciones se dieron en medio del escándalo por la separación de la actriz y los rumores sobre su relación con su compañero de elenco .

Desde el escenario, la actriz se mostró agradecida con el público: “Es nuestro fin de gira, el fin de la obra. Fue nuestra última función. Agradecerles a ustedes”. “ Sigo llorando… Gracias ”, sumó en un comentario en Instagram.

Gil, por su parte, eligió resumir la experiencia en una palabra y fue contundente sobre su paso por el espectáculo sin dar nombres propios: “ Inolvidable, gracias equipo ”.

Si bien el espectáculo fue exitoso en números de espectadores, no se pudo separar del contexto mediático polémico en el que se dio su final. Incluso, en las fotos que compartieron en las últimas horas se los observó sentados juntos pero con una distancia considerable.

Por su parte, Nico Vázquez se expresó sobre el final del espectáculo y comentó el video: "Gracias a cada uno por darlo todo. Hicimos una obra hermosa y única. Orgulloso de todo el equipo que formé. Y gracias al público por tanto amor". Con el mensaje intentó dejar de lado los supuestos rumores que vincularon a su ex y su compañero.

Otra que apareció con un mensaje al respecto fue Candela Vetrano, pareja de Gil. La ex Casi Ángeles, cuya palabra fue una de las más buscadas desde que comenzó a circular el escándalo, dejó varios emojis de corazón y dos manos levantadas en señal de apoyo al proyecto.