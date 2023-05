En busca de vida extraterrestre: la Tierra recibirá un mensaje desde el espacio

Esta simulación intenta acercar a la humanidad un paso más hacia lo desconocido. Desde los comienzos de la carrera espacial, la incógnita sobre si estamos solos en el universo es una de las preguntas más difíciles de responder.

SETI Live: A Sign in Space - Simulating First Contact

En esta línea, en los últimos 40 años el proyecto SETI viene utilizando radiotelescopios para buscar señales inteligentes de origen extraterrestres. Sus inicios se remonta a mediados de los años ochenta y continúa en la actualidad, trabajando con fondos privados.

Para poder responder a esa pregunta, C5N dialogó con Gustavo Esteban Romero, director del Instituto Argentino de Radioastronomía (IAR), quién explicó sobre la simulación de contacto.

"Es una experiencia que se hace con la sonda del programa EXO-Mars de la Agencia Espacial Europea. Básicamente esa sonda está orbitando alrededor de Marte en una órbita eliptica, no es una circular, que pasa muy cerca de la superficie a unos 200 kilómetros”, señaló Romero.

Este tipo de sonda tienen una antena para poder comunicarse con la Tierra, la cuál emite una “banda x” entre 8 y 12 gigahertz más arriba que las radios FM. Este tipo de bandas de radio es la que más se utiliza en las comunicación con naves interplanetarias.

De esta manera, la sonda va a mandar una señal a la Tierra para ser recibidas por algunos radiotelescopios, justamente aquellos que trabajen con la misma frecuencia.

Romero señala que “es un aparato diseñado para recibir, detectar y decodificar o analizar ondas de radio que vienen del espacio, en general ondas de radio de origen natural. Como si fuera una antena muy sensible, suelen tener una gran superficie colectora”.

El Instituto Argentino de Radioastronomía cuenta con dos radiotelescopios que tienen antenas con un radio de 30 metros. Pero el IAR no cuenta con raditelescopios que trabajen con las frecuencias más bajas de 1400 megahertz.

Sin embargo, en Mendoza existe una antena de la Agencia Espacial Europea que trabaja con esa banda y se utiliza para comunicarse con sondas del espacio profundo.

“Las sondas que manda la AEE a Marte y a Júpiter, hace muy poquito acaban de mandar una sonda a Júpiter que se llama JUICE que es el explorador de las lunas heladas de Júpiter. A esas naves que van por el espacio, hay que mandarle señales para que se activen para que sepan a donde apuntar para que prendan los motores y estas máquinas entonces no solo reciben sino que también emiten”, añadió el especialista.

Si bien esta es una simulación creada por humanos, en el pasado Argentina fue pionero en Sudamérica en buscar señales de vida desde el espacio. El Instituto SETI se creó en el año 1986 con el fin de explorar y buscar vida inteligente y estuvo relacionado con ingenieros y científicos argentinos.

“El llamado programa SETI, que originalmente fue promocionado por la Universidad de Harvard y en la Argentina, tuvo un instrumento que se llamó el META 2 que funcionó en el IAR durante 7 años fines de los años 80 principios de los 90 y no detectó ninguna señal inteligente”, explicó Gustavo Esteban Romero.

En el proyecto META (Mega-channel Extraterrestrial Assay) fue instalado por primera vez en el año 1985, por la Sociedad Planetaria en la Universidad de Harvard. La Sociedad Planetaria es una organización sin fines de lucro fundada por Carl Sagan, Bruce Murray y Louis Friedman, pero que uno de sus principales contribuyentes llegó a ser el director Steven Spielberg.

A principios de 1990, la Sociedad Planetaria instaló una analizador espectral META II en una de las antenas del Instituto Argentino de Radioastronomía. “El META 2 que funcionó en el IAR durante 7 años fines de los años 80 principios de los 90 y no detectó ninguna señal inteligente”, señaló Romero y explicó que los fondos para financiar eso se aportaron por parte de Steven Spielberg, con regalias de la película ET: el extraterrestre. “Era un interesado en este tipo de temas, en el IAR hay una placa coommemorativa Carl Sagan y Michael Collins -segundo hombre en pisar la Luna-", añadió.

El proyecto llegó a su fin a mediados de los años 90 ya que “después de un tiempo dejaron de poner dinero y a nivel mundial, excepto por organizaciones privadas no se realizan este tipo de búsqueda, no dieron resultado. Esta experiencia es para ver si en cierto tipo de codificaciones es posible detectar desde antenas de la Tierra”.

