En 2022 hubo 247 femicidios, 7 travesticidios y 16 femicidios vinculados de varones

En estos 304 días, desde el 1 de enero hasta el 31 de octubre, en la provincia de Misiones ocurrieron 7 casos, en Jujuy 6, en Entre Ríos 5; en Formosa, Río Negro y la Ciudad de Buenos Aires 4; en La Pampa, Corrientes, Catamarca, Tucumán, y La Rioja 3; en San Luis, Tierra del Fuego, Santa Cruz, Neuquén 2; y en Chubut y San Juan 1, según la organización feminista.

En el informe se detalló que 293 hijos e hijas quedaron sin madre, en estos 10 meses, entre ellos 193 menores, a la vez que la mayor causa de muerte fue por disparos y luego por apuñalamientos, con 80 y 53 víctimas respectivamente.

Sobre los femicidas, se remarcó que 91 eran parejas y exparejas de las víctimas, y 9 tenían una medida cautelar de prevención, y que 15 eran agentes o exagentes de alguna fuerza de seguridad.

Femicidios según el Observatorio Zambrano de la Casa del Encuentro Redes Sociales

En octubre el 20% de los femicidas se suicidaron tras el hecho

En octubre más del 20 por ciento de los femicidas que mataron a sus víctimas se suicidaron tras concretar el crimen, según indicó el Observatorio Lucía Pérez.

Desde la entidad describieron el fenómeno como el "último intento del asesino de controlar la situación y de amordazar a la víctima" con el fin de que "no haya justicia". "En todos los casos, se trató de lo que se conoce como "femicidios íntimos", es decir, aquellos que ocurren en el marco de relaciones de pareja o expareja", resaltaron.

Esta decisión del suicidio del agresor "tiene como consecuencia directa la imposibilidad de alcanzar justicia por la víctima" y recalcaron sobre estos hechos: "Cuando un femicida se suicida no hay justicia. No hay investigación, no hay restitución de la verdad sobre los daños padecidos por la víctima, no hay reparación para sus familiares y allegados.

Los profesionales interpretaron estas decisiones de los agresores como "un último intento, desesperado y cruel, de controlar la situación y de amordazar a la víctima hasta la última consecuencia".

Los casos que contabilizó el Observatorio Lucía Pérez durante el mes de octubre

Guillermo Vega (41), asesinó por asfixia a sus hijos de 12 y 9 años, en un contexto de violencia de género hacia la madre y, luego, se ahorcó. Fue en Rosario, Santa Fe.

Gastón Farías (35), asesinó a golpes a su hijo de 3 años, intentó matar a su expareja y se suicidó. Fue en Balcarce, Buenos Aires.

Ramiro Anchordosqui (48) asesinó a su pareja, María Noel Orozco, y se suicidó. Tenían 3 hijos. Fue en Chacabuco, Buenos Aires.

Sebastián Tejerina (36) asesinó a su expareja, Analía Nieves, y se suicidó. Encontraron a los dos cuerpos juntos. Tenían 2 hijos. Fue en Orán, Salta.

Juan Ignacio Benítez (32), asesinó a su expareja, María Belén Salinas, y se suicidó. El femicida tenía restricción de acercamiento. La interceptó en la calle y la mató de un disparo. Fue en Bernal, Buenos Aires.

Ricardo Cardozo (69), asesinó a su pareja, Dora Samaniego, y se suicidó. La hija de ambos encontró los cuerpos. Fue en Posadas, Misiones.

José Luis Lascano (71), asesinó a su pareja, Susana Beatriz Seitz, y se suicidó. El hijo de ambos encontró los cuerpos. Fue en Olavarría, Buenos Aires.

Facundo Recalde (43), asesinó a su pareja, Mariela Arias, y se suicidó. La asfixió. El femicida se ahorcó luego de matar a la víctima. Fue en la Ciudad de Buenos Aires.

Raúl Ricardo M. (72), asesinó a su pareja, Gladys Graciela Soprano y se fugó en bicicleta. Dos días después encontraron el cuerpo, ahogado. Fue en Carcarañá, Santa Fe.

Cifras alarmantes

51 víctimas habían realizado denuncia

9 femicidas tenían dictada medida cautelar de prevención

15 femicidas agentes o ex agentes de fuerza de seguridad

8 víctimas en presunción de prostitución o trata

10 víctimas estaban embarazadas

11 víctimas tenían indicio de abuso sexual

7 víctimas eran mujer trans

16 víctimas eran migrantes

4 víctimas eran de pueblos originarios

41 femicidas se suicidaron