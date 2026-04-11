El increíble cambio que tuvo que hacer Matt Damon para la película "La Odisea" Para interpretar a Odiseo bajo la dirección de Christopher Nolan, el actor modificó su alimentación y entrenamiento con una exigente preparación. + Seguir en







Matt Damon y su transformación para interpretar a Odiseo.

Matt Damon fue elegido para interpretar a Odiseo en una producción ambientada en la antigua Grecia bajo la dirección de Christopher Nolan.

Para el papel, Matt Damon redujo su peso desde un rango de entre 84 y 90 kilos hasta alcanzar los 74 durante el rodaje.

La preparación incluyó una dieta estricta sin gluten y un entrenamiento sostenido supervisado por un médico.

El propio actor describió el proceso físico como una parte central del trabajo actoral más allá de lo que ocurre frente a cámara. La preparación de Matt Damon para su papel en "La Odisea" implicó una transformación física significativa, impulsada por las exigencias de una producción dirigida por Christopher Nolan. El actor debió modificar su rutina y su alimentación para ajustarse a las características del personaje principal.

El proyecto, ambientado en la antigua Grecia, demandó un enfoque riguroso en la construcción de los personajes, especialmente en lo físico. En ese contexto, el director mantuvo criterios estrictos con su elenco, buscando coherencia con la historia que se propone contar.

Este proceso no solo implicó cambios visibles, sino también una adaptación integral del estilo de vida del intérprete. La preparación incluyó tanto entrenamiento como ajustes en la dieta, aspectos que el propio Damon detalló al referirse a su experiencia.

Matt-Damon-La-Odisea Para interpretar a Odiseo, Matt Damon redujo su peso hasta los 74 kilos mediante una preparación física supervisada y una dieta estricta sin gluten. Redes Sociales El cambio que tuvo que hacer Matt Damon Para interpretar a Odiseo en "La Odisea", Matt Damon debió someterse a una transformación física exigente que implicó una reducción considerable de peso. Según detalló, antes del rodaje se encontraba entre los 84 y 90 kilos, mientras que durante la filmación alcanzó los 74, un registro que no tenía desde su etapa escolar.

Este proceso formó parte de una preparación diseñada para lograr un físico específico: delgado pero fuerte, en línea con la visión del director. Para alcanzar ese objetivo, Matt Damon siguió una rutina de entrenamiento intensiva y una dieta estricta supervisada por un médico, que incluyó un cambio clave en su alimentación.

Uno de los ajustes más significativos fue la eliminación total del gluten, decisión que el actor incorporó como parte central de su preparación. La modificación no solo impactó en su rendimiento durante el rodaje, sino que también se mantuvo una vez finalizado el trabajo, ya que continuó con ese régimen e incluso adoptó alternativas compatibles, como bebidas sin gluten. La Odisea, de Christopher Nolan, tiene como protagonista a Matt Damon La exigencia de Christopher Nolan llevó al actor a modificar su rutina diaria con entrenamiento intenso y cambios sostenidos en su alimentación. Redes Sociales Matt Damon también explicó que este tipo de transformación forma parte del oficio actoral, ya que implica organizar la rutina diaria en función de las exigencias físicas del personaje. En ese sentido, remarcó que la preparación no se limita a lo que ocurre frente a cámara, sino que abarca un trabajo previo sostenido que condiciona toda la dinámica personal durante el proceso de filmación.