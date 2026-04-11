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Marvel tiene planes de pasar sus series en el cine y Daredevil: Born Again podría ser la primera

Brad Winderbaum reconoce que le encantaría ver grandes episodios del Universo Cinematográfico de Marvel proyectados en salas de cine.

Para los fans del UCM

Para los fans del UCM, eso significaría vivir momentos clave de sus series favoritas rodeados de público, con sonido envolvente y pantalla gigante, algo muy distinto a verlos en casa.

  • La forma en que consumimos series está cambiando a toda velocidad. Lo que antes era terreno exclusivo de la televisión o el streaming ahora empieza a conquistar las salas de cine.
  • En los últimos meses hemos visto cómo algunas producciones televisivas han empezado a proyectar capítulos especiales en cines, a menudo antes de su estreno oficial en streaming.
  • Brad Winderbaum, responsable de streaming, televisión y animación de Marvel Studios, ha reconocido que la idea está sobre la mesa, aunque todavía no hay nada confirmado.
  • Durante una entrevista con el podcast The Escape Pod, el ejecutivo fue preguntado directamente sobre la posibilidad de estrenar capítulos clave de las series del UCM en salas de cine, ya sean premieres o finales de temporada.

La forma en que consumimos series está cambiando a toda velocidad. Lo que antes era terreno exclusivo de la televisión o el streaming ahora empieza a conquistar las salas de cine, y varios estudios están explorando esa frontera híbrida entre episodio y espectáculo cinematográfico. En los últimos meses hemos visto cómo algunas producciones televisivas han empezado a proyectar capítulos especiales en cines, a menudo antes de su estreno oficial en streaming. Series tan populares como Stranger Things, One Piece, Invincible o The Pitt han organizado eventos especiales para que los fans puedan vivir esos episodios en pantalla grande.

La segunda será Finn Jones como Danny Rand o Iron Fist, un monje budista multimillonario que puede aumentar su fuerza a niveles sobrehumanos y que tuvo su propia serie en Disney Plus.
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Brad Winderbaum, responsable de streaming, televisión y animación de Marvel Studios, ha reconocido que la idea está sobre la mesa, aunque todavía no hay nada confirmado.

Durante una entrevista con el podcast The Escape Pod, el ejecutivo fue preguntado directamente sobre la posibilidad de estrenar capítulos clave de las series del UCM en salas de cine, ya sean premieres o finales de temporada.

Marvel Studios logo

Cómo es el plan de Marvel para pasar sus series en los cines

Quiero hacerlo muchísimo. Quiero hacerlo muchísimo”, afirmó Winderbaum cuando le preguntaron por esta posibilidad.

Aunque sus palabras no confirman que el proyecto esté ya en marcha, dejan claro que dentro de Marvel existe interés real por experimentar con este formato. Durante la conversación, Winderbaum incluso lanzó una idea concreta: un posible estreno cinematográfico del episodio final de Daredevil: Born Again.

Sin embargo, todo apunta a que se trató más de una reflexión en voz alta que de un plan inmediato. No hay indicios de que el final de la temporada 2 vaya a llegar a los cines en las próximas semanas, pero el comentario muestra el tipo de eventos que Marvel podría plantearse en el futuro.

El ejecutivo insistió en su entusiasmo por la idea, concluyendo con una frase que resume perfectamente su postura: “Tenemos que hacerlo. Tenemos que hacerlo.”

La propuesta tiene bastante sentido si se observa la evolución reciente del entretenimiento. Las series actuales cuentan con presupuestos y ambición visual comparables a muchas películas, especialmente en el caso de Marvel.

Capítulos como los de Daredevil: Born Again, por ejemplo, están diseñados con escenas de acción, efectos visuales y producción cinematográfica que podrían funcionar perfectamente en una pantalla gigante.

Además, convertir ciertos episodios en eventos especiales en salas permitiría crear experiencias colectivas para los fans, algo que el streaming rara vez ofrece.

Marvel ya ha probado estrategias similares en el pasado con premieres especiales y maratones, pero llevar episodios completos al cine sería un paso más en esa dirección.

Mientras esta idea sigue siendo solo una posibilidad, Marvel Television tiene varios proyectos importantes en camino para Disney+.

Después del final de la segunda temporada de Daredevil: Born Again, el estudio estrenará The Punisher: One Last Kill, un especial centrado en Frank Castle protagonizado por Jon Bernthal. El proyecto llegará a Disney+ el 12 de mayo de 2026, continuando la historia del personaje dentro del UCM.

Daredevil Born Again

Además, el calendario del estudio incluye varias series muy esperadas:

  • VisionQuest
  • Your Friendly Neighborhood Spider-Man – temporada 2
  • X-Men ’97 – temporada 2

Todas ellas están previstas para estrenarse en Disney+ a lo largo de este año, aunque Marvel todavía no ha revelado fechas concretas de lanzamiento.

Si finalmente Marvel decide experimentar con este formato, podría abrir una nueva vía para el entretenimiento superheroico. Los episodios finales o premieres de sus series podrían convertirse en auténticos eventos cinematográficos.

Para los fans del UCM, eso significaría vivir momentos clave de sus series favoritas rodeados de público, con sonido envolvente y pantalla gigante, algo muy distinto a verlos en casa.

De momento es solo una idea, pero si depende de Brad Winderbaum, tarde o temprano veremos a Marvel intentarlo.

Daredevil Born Again Fisk Matt Murdock
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