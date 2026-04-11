El duro momento de salud que atraviesa Floppy Tesouro: "Los dolores son insoportables" La modelo explicó que viene con problemas odontológicos desde hace un mes y que sufre porque una medicación le provocó alergia. + Seguir en







¿Qué le pasa a Floppy Tesouro?

La modelo Floppy Tesouro recibió el alta del Sanatorio Otamendi luego de someterse a una intervención odontológica, pero volvió a ser internada para un nuevo tratamiento y generó preocupación entre sus fanáticos.

“Dada de alta. Gracias a todo el equipo del Sanatorio Otamendi por la atención y a todos ustedes por sus mensajes. De a poco voy a ir respondiendo porque estos días estuve enfocada en descansar y poner energía en mi recuperación”, había escrito hace unos días.

Dos semanas atrás, linfluencer habló del diagnóstico con sus seguidores: "Hay que escuchar el cuerpo. Estoy a media máquina. Tengo dolores hace muchos meses y ya estoy física y mentalmente agotada en un punto, pero igual le pongo muchísima garra a todo". En el detalle, habló de la aparición de "erupciones" por las que no puede dormir.

En sus historias de Instagram, la actriz explicó que la medicación que está tomando le genera efectos adversos. "Son muy difíciles de sobrellevar los dolores, y me tienen bastante angustiada y cansada. Pero confío en que voy a estar mejor", se sinceró la mediática.

Floppy Tesouro La mediática detalló el tratamiento que tiene que seguir para el dolor. Redes sociales Y ahora afrontó una nueva dolencia: “Vengo hace meses con este cuadro. Comenzó con un tratamiento odontológico, seguido de trismus. Luego aparecieron neuralgias muy intensas en la zona del maxilar. Comenzó con un dolor muy intenso, por lo que fui medicada por neuralgia del trigémino”.

“En ese momento se descartó un origen odontológico, ya que me indicaron que no había nada para tratar de esa área. Meses después me diagnosticaron pulpitis que es la inflamación de la pulpa dental, el tejido que contienen los vasos sanguíneos y los nervios. Todo este proceso me llevó mucha angustia y estrés”, agregó. “Estuve el mes pasado internada por los dolores insoportables y ahora porque la medicación me provocó una alergia”, contó producto de la nueva molestia que sufre.