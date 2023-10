El transporte público será gratis durante todo el domingo por las Elecciones

tren transporte público.jpg

De esta manera, el Gobierno financiará el servicio y distribuirá las compensaciones económicas en base de datos estadísticos disponibles a través de la SUBE, y en caso de que no hayan implementado aún el sistema SUBE será complementada.

Esto será para las 21 provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Por otro lado, el gobierno de Jujuy rechazó la medida impulsada y financiada por el gobierno y quedan sin transporte público gratis en las elecciones generales, tal y como sucedió en las PASO. Tierra del Fuego no lo aplica porque el transporte es municipal.

Elecciones 2023: al menos 436.000 argentinos residentes en el exterior podrán votar el domingo

Al menos 436.000 argentinos residentes en el exterior podrán votar el domingo 22 de octubre en las Elecciones 2023. Habrá disponibles más de las 300 mesas que se instalarán en 141 representaciones diplomáticas argentinas en el extranjero.

Sin embargo, en los casos de Ucrania e Israel, el Gobierno nacional dispuso el martes pasado suspender los comicios generales de la Argentina previstos para mañana en ambos países debido a la situación imperante que los afecta, por lo cual no se abrirán las mesas electorales de esas jurisdicciones del exterior.

El sufragio que se realiza desde el exterior no es de carácter obligatorio, sino voluntario, y no se necesita justificar la no emisión del voto, a diferencia de quienes residen en el territorio nacional, y son incorporados a este padrón de manera automática, siempre que cada ciudadano tuviese previamente domicilio consignado en el DNI en el extranjero, lo cual constituye una condición necesaria.