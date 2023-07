El violento perfil del empresario que fue hallado descuartizado: sus polémicos videos y posteos en redes sociales

El empresario era muy activo en Instagram, donde su cuenta tiene más de 917.000 seguidores. En sus últimas publicaciones se mostró conduciendo autos de alta gama y paseando por distintos destinos turísticos, como Miami, Las Vegas, México, Tailandia y Barcelona.

La mayoría de los posteos están acompañados por frases y audios motivacionales. La última foto, una selfie que publicó el 15 de julio, tiene de fondo un audio viral que dice: "Es increíble cómo hay personas tan malas en el mundo que, mientras tú estás pensando en ayudarlos, ellos están pensando en destruirte".

"Mientras tú estás pensando en enseñarles algo de tu conocimiento, ellos están esperando para aprenderlo y hacerte tu competencia. Pero no te preocupes: tú sigue haciendo el bien sin mirar a quién. Recuerda que lo que no te agradezcan ellos, te lo agradece doblemente el de arriba. Bendiciones", concluye.

Horas antes había compartido otra selfie con la frase: "Estados Unidos, final ahí. Cuidate el culo solo". En este caso, el audio del posteo explicaba que ese país "es una universidad donde aprendes a luchar tú solo", donde "muy pocos te echan la mano" y "no hay amistad".

Una tercera publicación, realizada el mismo día que las anteriores, apunta a un posible conflicto o discusión con otra persona. "Para vos que te gusta jugar a poli ladrón (culo roto), seguí alardeando que el de arriba las ve todas", escribió junto a dos selfies.

Este posteo también fue acompañado por un audio viral: "¿Cómo tú crees que vas a ser amigo de mis enemigos y también vas a ser mi amigo? No. Te gusta estar en el lleva y trae, pero eso conmigo no va, yo no caigo en ese juego. No pretendas ir a buscar el pan a casa de mis enemigos y venir a echar amor a mi casa".

Quién era Fernando Pérez Algaba, el empresario que fue hallado descuartizado en Ingeniero Budge

Fernando Pérez Algaba se desempeñaba como 'trader', tenía una empresa de alquiler de vehículos de alta gama en Estados Unidos y estaba calificado como un agente "irrecuperable" por sus deudas en el sistema financiero argentino.

El empresario, apodado "Lechuga", había residido hasta principios de este año en la ciudad de Miami. Allí era dueño de la firma Enjoy Rental Car, dedicada al alquiler de vehículos de alta gama, además de jet ski y barcos en el estado de Florida, con oficinas también en Buenos Aires.

Según contó él mismo en una entrevista que dio en marzo pasado a Aire de Santa Fe, comenzó a trabajar como repartidor de comida a los 14 años, luego se desempeñó en diferentes oficios dentro del rubro gastronómico y, más adelante, fue mecánico de motos y vendió viajes de egresados en Bariloche.

Considerado "un buen vendedor", en su juventud el empresario se inició en la reventa de motocicletas y vehículos de media y alta gama, lo que lo llevó a fundar una empresa que opera tanto en Estados Unidos como en la Argentina.

Durante los últimos años se dedicó a trabajar como 'trader' (compra y venta de activos y derivados financieros) en las plataformas Forex y Criptomonedas desde un departamento de Puerto Madero, donde contaba con más de 25 empleados.

Desde hacía algunos meses vivía en la ciudad española de Barcelona, desde donde viajó a la Argentina para hospedarse durante una semana de julio en un departamento del partido bonaerense de Ituzaingó.

En sus registros contables, el hombre figuraba en situación 5, calificada como "irrecuperable", con una deuda financiera en entidades bancarias de $1.227.000.

En enero del 2022 quedó registrado en una filmación de un teléfono celular cuando agredió a un agente de tránsito en la zona de Playa Grande, en la ciudad balnearia de Mar del Plata, tras negarse a realizar un test de alcoholemia.

Actualmente estaba registrado con un domicilio fiscal en la calle Arias al 2400 de la localidad de Castelar y en el rubro servicios de la AFIP.