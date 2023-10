El vínculo del pasajero de Aerolíneas Argentinas que discriminó a una azafata con 'El Croata'

Estrada está inscripto en la AFIP como monotributista categoría E. Además, tiene permiso de portación de arma calibre 22.

La información fue dada a conocer por el periodista Mauro Federico en Argenzuela. Estrada, a su vez, es socio comercial de un importante agente de la city porteña que busca ocupar un cargo público en las próximas elecciones.

La discriminación de Agustín Estrada a la azafata de Aerolíneas Argentinas

"Aerolíneas Argentinas. Empleado público 1: ¿cuál debe ser el perfil de la azafata que te tenemos que contratar? Empleado público 2: ¡Tiene que ser ENORME así se traba entre los asientos! Contratada", escribió Agustín Estrada en una historia de Instagram, sobre una foto que le tomó de espaldas a la tripulante de cabina.

Luego, en otra publicación, siguió con sus comentarios discriminatorios. "Quiero aclarar algo sobre el posteo anterior. No es culpa del chancho sino del que le da de comer. Si sos un búfalo de dos metros de altura, gigante, no te postulás para azafata ni azafato, porque no vas a cumplir tu potencial y vas a hacer mal tu trabajo, porque no entrás en el avión, y aparte vas a molestar a toda la gente", aseguró el agente de bolsa.

"En una empresa normal esto no pasa. Ahora, cuando viajas por Aerolíneas, que así le va, que está dirigida por subnormales y chorros, eso pasa. Es como que yo me postule para entrar a un equipo de básquet de la NBA. Imaginate que mi padre es el dueño del equipo y me aceptan. ¡Estoy cagando a mis compañeros, al equipo!", continuó Estrada.

En unas horas, sus comentarios se viralizaron en las redes sociales y el repudio generalizado por parte de los usuarios no tardó en llegar. Muchos pidieron la intervención del INADI, y la propia empresa aérea emitió un comunicado para repudiar el hecho. Por lo pronto, Estrada optó por cerrar todas sus cuentas en las redes sociales.